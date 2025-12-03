在野要總統於立院即問即答 卓榮泰：他去就可以了不能違憲

行政院長卓榮泰。資料照片



賴總統提出1.25照國防特別預算，在野黨要求他赴立法院進行即問即答，行政院長卓榮泰今(12/3)日對此表示，總統去立法院一問一答是違憲的，但現在要求總統到立法院報告，而且要即問即答，明明違憲，就要總統即問即答，如果即問即答是像他到立法院去總質詢，要敲桌子敲到快要壞掉了、要大聲咆哮，那他來就好了，不用總統。

卓榮泰今日接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，他主動談及目前朝野的政治互動狀況，他說，這麼多年來國家很少遇到今天這個狀況，預算審查躺在立法院沒有辦法過，通過了一個會讓中央政府沒有辦法編預算的《財政收支劃分法》，政院提出一個新版《財政收支劃劃分法》，在立法院也不讓審議、不讓通過。

他指出，總統在前幾天提出一個強化防衛韌性及不對稱作戰計畫的採購方案特別條例，希望向全世界展現我們國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區的民主力量站在一起，共同維護區域安全和穩定，提出400億美金1兆2500億台幣的特別條例，現在也躺在立法院不審。

卓榮泰表示，他們說要總統去立法院報告，而且要一問一答， 總統到立法院去做國情報告，在《憲法》上是有規定，但《憲法》是說總統可以去，不是說總統必定去，不過總統已展現高度善意跟責任，認為你要邀請他當然願意去，這個也是合憲的，但是去年《憲法》的判決中，大法官解釋裡面就說了，總統去立法院一問一答是違憲的，可以去，不能一問一答。

他強調，這不是總統該去的，違憲的事情總統不能做，現在就擺在這裡沒有辦法處理，不過還是誠心誠意的跟立法院再做溝通，透過黨團，也希望他們能夠以國家安全為念，以我們現在跟世界自由民主國家站在一起的角度，因為這個特別條例總統明確講出2個行動方案，守護民主台灣跟國家安全的行動。

卓榮泰說，方案第一個是要維護國家主權，全面建構民主防禦機制，我們不是要挑釁任何人，只是防衛自己國家的安全，只是跟世界民主國家站在一起防衛，這條堅強的民主防衛力量叫做民主防衛機制。

第2個是強化國防實力、戰力，同時要全方位打造國防相關產業發展，我們不是光買武器回來，台灣有很多本土產業要接上，包括總統說的五大信賴產業，當中的軍工產業讓我們的產業能夠升級，未來台灣期待不只是高科技晶片，更可以在軍工產業，包括發展無人機、AI機器人領域上，可以創造一個民主供應鏈，這是全世界需要的，台灣有非常好的高科技製造能力、雄厚的本錢、廣大高效率的工作力、健全的金融體制、很好的社會制度，台灣有能力創造民主供應鏈的軍工產業，軍工產業也成為另一個支撐台灣接下來繼續經濟轉型發展的力道，所以不只是購買先進精準的武器，是要發展軍工產業，相並聯在一起的。

