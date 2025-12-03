在野要賴即問即答 卓揆：大聲敲桌我去就好

▲在野要求總統賴清德立法院「即問即答」，卓榮泰表示被敲桌、大聲咆哮被人罵，那這個他去就好了，不是總統該去的。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（3）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，致詞時向僑胞報告國內狀況，包括立院不審議院版《財劃法》與1.25兆強化國防特別條例，此外要求總統賴清德到立院「即問即答」，但大法官解釋就曾說過一問一答是違憲，就像是自己去立法院備詢，被敲桌、大聲咆哮被人罵，那這個他去就好了，這不是總統該去的，強調總統一定是用最高的善意跟責任，向人民來說明，但必須是一個合法、合憲總統，也希望得到大家支持總統，給總統更多的力量。

行政院長卓榮泰今日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，致詞時向僑胞報告國內狀況，表示國家很少遇到今天這種狀況，預算審查躺在立法院，沒有辦法過。通過了一個會讓中央政府沒有辦法編預算的《財劃法》，而院版《財劃法》卻躺在立法院不給審議。

卓榮泰說，此外總統賴清德前幾天提出「強化防衛韌性及不對稱作戰的計畫」採購方案特別條例，就是希望台灣能夠向全世界展現國家是有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區的民主力量站在一起，共同維護區域安全穩定，1.25兆強化國防特別條例現在也躺在立法院不審，藉此要求總統到立院報告並一問一答。

卓榮泰說明，總統到立法院去做國情報告，在《憲法》上是有規定，總統「得」去不是「必定」去，不過總統展現高度的善意跟責任，認為被邀請當然願意去，但一問一答是違憲的。

卓榮泰表示，如果總統即問即答，那就像是自己到立法院備詢，被敲桌、大聲咆哮被人罵，那這個他去就好了，ˊ這不是總統該去的，違憲的事情總統不能做。但還是誠心誠意與立法院溝通，希望在野能夠以國家安全為念，以跟世界自由民主國家站在一起的角度為念，希望能夠審議。

卓榮泰也提及立院審議《國籍法》，質疑台灣要選出一個公職、民選的人員，難道不能只效忠中華民國台灣嗎？難道他還可以效忠中華人民共和國？開什麼玩笑，如果一個立法委員有雙重身分，在立法院質詢的時候，自己還真懷疑是代表哪個國家來質詢？所以不能有雙重的效忠，對國家的單一效忠，是絕對必要的。

卓榮泰說，此外還有年金改革到不在籍投票等，都希望在野能夠站在國家一體、以人民為念的角度上面，國會能夠停止住這個一直對國家主權、財政，對國家安全有妨礙的各種法案。總統非常的辛苦，整個行政團隊也非常的努力。但國會的結構就是如此。如果沒有廣大的社會、民間、人民的力量，是無法抵擋面前的種種困難，甚至如果只是國內的聲音，沒有海外大家共同一起來的話，很難讓外國朋友知道台灣現正面臨處境，不僅是國內的問題，牽扯到整個印太地區、國際局勢安定穩定跟經濟發展。

最後卓榮泰強調，總統一定是用最高的善意跟責任，向人民來說明，但必須是一個合法、合憲總統，也希望得到大家支持總統，給總統更多的力量。

