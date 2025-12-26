在野規劃賴清德彈劾案時程表曝光！ 擬5/19進行記名投票
立法院在野黨團聯合提案彈劾總統賴清德，依《立法院職權行使法》今（12/26）院會上將交付全院委員會審查，民眾黨團上午公布提案時程表，明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查會，並邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。
民眾黨團今早召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，並在會中公布賴清德彈劾案時程表，根據規劃，會先在明年1月14、15日舉辦公聽會，並邀請7名學者專家參加，其中國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人；接著在1月21、22日召開審查會，並邀請賴清德前往立法院說明15分鐘、接受立委詢問。
隨後在4月27日會舉辦聽證會，邀請政府人員出席、表達意見，且接受立委詢問；然後在5月13、14日再度邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。
更多太報報導
籲民眾挺彈劾護憲 洪秀柱：賴政府正踐踏憲政、架空制衡
彈劾賴清德案 明年1／21、22與5／13、14立院兩開全院委員會邀賴到院說明
彈劾賴清德時程曝 在野黨擬明年2月、5月兩度邀赴立院說明
其他人也在看
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 112
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 155
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 20 小時前 ・ 93
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)於表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 35
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 409
影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的
民進黨立委王義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台，這一行為引發了藍綠雙方的激烈口角。藍委羅智強質疑民進黨是否害怕發言，而媒體人謝寒冰則認為，綠營不應該只會指責在野黨不敢倒閣，自己完全有能力提出倒閣提案，但卻選擇不這麼做，總統賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 112
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 27
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
賴清德怒嗆在野「怎有資格談憲政」 傅崐萁嘆遺憾：自以為台南市長
115年度中央政府總預算案因復議案遲未能付委審查，總統賴清德昨日批評，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」對此，國民黨團總召傅崐萁今（26日）表示，賴清德想做什麼就做什麼，不願意聽也不願意看，甚至不願意思考，以為現在還是台南市市長，把立法院當台南市議會處理，國民黨團感到非常遺憾。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 12
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。不過外界則擔憂是否會有立法權逾越行政權的疑慮，對此，黃國昌和鄭麗文皆回應宣稱不會有問題。但政治評論員吳靜怡則回嗆，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，這才是真正的長期風險。民視 ・ 21 小時前 ・ 21
國民黨首波重點縣市長提名 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人再戰南部三縣市
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨面對明年2026地方選舉，也將自年底開始啟動縣市長選舉提名作業。國民黨中常會今（24）日將正式通過首波提名，包括台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
賴清德嗆立院不審預算沒資格談憲政 傅崐萁：教壞囝仔大小
因政院拒依法編足軍人加薪等法定預算，明年度中央政府總預算在立院至今未完成付委，總統賴清德據此嗆立院「有什麼資格談憲政」？國民黨團總召傅崐萁今受訪反嗆，一個違法總統要叫大家一起違法，這是「教壞囝仔大小」。太報 ・ 1 小時前 ・ 5
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 55
賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲
立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 13