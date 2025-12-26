在野規劃賴清德彈劾案時程表曝光！ 擬5/19進行記名投票

民眾黨立法院黨團召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會。陳祖傑攝



立法院在野黨團聯合提案彈劾總統賴清德，依《立法院職權行使法》今（12/26）院會上將交付全院委員會審查，民眾黨團上午公布提案時程表，明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查會，並邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。

民眾黨團今早召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，並在會中公布賴清德彈劾案時程表，根據規劃，會先在明年1月14、15日舉辦公聽會，並邀請7名學者專家參加，其中國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人；接著在1月21、22日召開審查會，並邀請賴清德前往立法院說明15分鐘、接受立委詢問。

隨後在4月27日會舉辦聽證會，邀請政府人員出席、表達意見，且接受立委詢問；然後在5月13、14日再度邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。

民眾黨立法院黨團召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會。陳祖傑攝

