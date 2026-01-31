在野解套黨產、救中天？他揭真相：有夠悲哀

▲資深媒體人黃揚明直言，法律條文真相只有一個，並非立委隨口講講。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 立法院30日在藍白立委聯手主導下，三讀通過衛廣法「中天條款」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，民進黨立委將此解讀為「要讓中天回到52台」、「藍白解套400億」，讓資深媒體人黃揚明直言，法律條文真相只有一個，並非立委隨口講講，而行政院還可能全部都覆議、聲請釋憲、不執行。

黃揚明今（31）日在臉書發文表示，立法院三讀法令過後，無論朝野怎麼叫陣，法律條文的真相就只有一個，例如黨產條例，這次法案三讀過後，是「救國團」被黨產會認定為附隨組織的16.3億元資產可解套，其他案例不受影響，但民進黨立委的說法卻是解套「400億」。

黃揚明指出，再例如衛廣法「中天條款」，沒有回溯規定，所以中天仍要行政訴訟勝訴後，才能回復，並沒有立即回52台的問題，民進黨立委卻說會。

黃揚明續指，民進黨立委居然還拿陳玉珍版本的《立法院組織法》，說立委一年會增加780萬收入，但真正三讀的是牛煦庭版本，仍維持現行立院直接撥款給助理的方式，不會撥給立委。

黃揚明痛批，「我只能說，現在看新聞事件要看到真相，還得要閱聽人自己做功課，實在有夠悲哀。而且，其實最後很可能行政院全部都覆議、釋憲、不執行。」

