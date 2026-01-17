在野質疑…若企業投資失敗 爛帳誰扛？

政府透過信用保證方式，支持金融機構提供最高兩千五百億美元的授信額度給赴美投資企業，研議由國發會的國家融資保證機制主責，引發學者及立委質疑。

政治大學金融系教授殷乃平說，赴美投資會遇到資金問題的應該會是中小型廠商，而這些廠商到美國的新環境能否立足，要面對很多挑戰，包括美國的工會相對比較強勢，以及州政府的態度、水電供應、環保法規等問題，很多都是在台灣設廠不會遇到的，尤其是剛進入新市場的階段，因此生存機率不高，也因為如此，民營銀行大多不敢碰，大概只有配合政策的公股銀行有意願。

國民黨立委吳宗憲則憂心，信保資源並非無窮無盡，政府將大筆額度挪用於支持企業赴美，是否會對國內亟需轉型與融資的中小企業產生「排擠效應」？

吳宗憲也駁斥民進黨側翼宣稱「這不是人民納稅錢」的說法，他表示，政府的角色是保證人，若企業在美投資失利、倒閉或無法還款，最終仍是由國庫，也就是全體納稅人的錢償還。此外，鼓勵企業在美國創造工作機會，必然減少在台灣的投資與研發，對台灣長遠的產業競爭力將造成傷害。

國民黨立委賴士葆示警，二五○○億美元信保額度占台灣ＧＤＰ比率過高，恐造成產業重心外移與財政風險。台灣一年ＧＤＰ約八千億美元，直接與間接投資五千億美元占五成六，與日本、南韓相比過高，這對台灣產業而言是「短多長空」，隨著台積電等大廠及供應鏈大規模移往美國，台灣資源與產業能量將被削弱。

民眾黨指出，他們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，政府信保基金額度高達二五○○億美元，等於是用台灣納稅人錢為美國產業政策埋單，這不是投資而是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？此外，必會引發國內產業融資緊張，如何因應看不到政府的回答。

【記者葉冠妤／台北報導】台美關稅談判農、漁產品尚未「放榜」，外界關切美牛、美豬、稻米等是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季昨表示，進口相關品項仍在逐一確認，待簽署協議後就會對外說明。他強調，將秉持確保糧食安全、維持產業穩定及農民收益三大前提，在談判過程堅守原則。

陳駿季昨出席國產豬肉行銷記者會，於會後表示，大家關切的鬼頭刀，去年輸美數量跟金額比前年還多。受影響的茶葉、蝴蝶蘭，相信能在關稅降至百分之十五後恢復競爭力，將持續爭取額外豁免品項。

