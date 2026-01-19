在野質疑13萬戶社宅政見跳票 劉世芳：興建困難將拜會地方

國民黨立委黃建賓質疑，「內政部沒有經過我們內政委員會的同意，就擅自更改我們這個專題的報告名稱，非常不尊重立法院。」

質詢都還沒開始，立院內政委員召委黃建賓先對內政部長劉世芳表達不滿。面對在野黨質疑，總統賴清德曾喊出的興建13萬戶社宅政見無法落實，劉世芳強調，百萬戶租屋家庭計劃沒有改變，改名是希望用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰。

國民黨立委張智倫提問，「賴清德總統他認為要比蔡英文總統多做一點，所以他預計要興建13萬戶，現在他的政策轉彎，悄悄把他的目標13萬戶下降到4萬戶，當時的評估發生什麼問題？」

內政部長劉世芳說明，「在興建的過程當中，其實它所需要的素地，都是集中在北、北、桃、中這些蛋黃區域。考慮到它的可行性，還有立即性跟精準性，所以我們在做務實性的調整 。」

截至去（2025）年12月底，全國社會住宅合計22.7萬多戶，其中直接興辦約12.2萬戶，包租代管約達10.4萬戶

民進黨立委李柏毅提出，「現在內政部調整的方向，應該是說希望大量的包租代管可以出現，妳可以說明一下數字嗎？」

劉世芳說明，「2023年是6萬多戶，所以幾乎是每年用2萬戶的趨勢，在往上成長當中。」

內政部表示，依據行政院核定的政策，是設定2025年到2032年，以直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼3軌並進，在8年達成100萬戶的整體目標。面對興建的困難，劉世芳也說會再拜會地方，希望能釋出市有地共建。

劉世芳指出，「社會住宅的政策除了中央以外，地方政府也需要接受這樣的挑戰。已經拜訪過張善政市長、還有侯友宜市長，即將要訪問盧秀燕市長以及蔣萬安市長 。」

台北市長蔣萬安則回應，「我們會持續和中央溝通 。」

由於都會區土地取得不易、以及人口結構變化等多重挑戰，內政部表示，社會住宅的供給必須採多元推動，未來除了擴充直接興建的量能，同時也會擴大包租代管及租金補貼，以回應實際租屋需求。