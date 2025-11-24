在野轟劉世芳 違法失職 刻意搞事

內政部長劉世芳（右前）24日在立法院內政委員會表示，《國籍法》規定放棄中華民國以外國籍，沒有切結等辦法。國民黨批評劉曲解法律，「製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。」（鄧博仁攝）

明年2月將遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀，盼簽下立院的「沒有雙重國籍切結書」尋求解套，為陸配參政提出解方，但內政部長劉世芳24日嗆明「所謂中華民國以外的國籍當然包括中華人民共和國的國籍」，強調無法以切結、具結方式取代放棄外國國籍證明文件；對此，國民黨批評劉曲解法律，「製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。」

此外，國民黨籍南投縣前議員史雪燕卸任2年，去年底遭內政部依違反《國籍法》解除其議員職務，她向行政院提訴願遭駁回，改提起行政訴訟，要求撤銷處分，多次公開斥責內政部違法違憲，強調依《兩岸人民關係條例》她有參政權，藍營擬修《國籍法》，她11月初自行在臉書宣布參選名間鄉長，挑戰民進黨籍名間鄉長陳翰立。

民眾黨立委林國成表示，中華民國《憲法》規定，除了台澎金馬以外，還包括大陸地區，然而民進黨政府就是要硬拗，且《憲法》底下除了《國籍法》之外，還有一個《兩岸人民關係條例》，兩者地位完全相同，民進黨政府的說法完全解釋不過去。

民眾黨團總召黃國昌也說，劉世芳自己要先搞清楚，目前中華民國《憲法》、《兩岸人民關係條例》及各種相關法令彼此間的關係，若連相關法律都搞不清楚，恣意解釋、適用法律，「這樣的內政部長，我只能夠說失職，在現在法治社會中的相關態度、發言有重新斟酌必要」。

劉世芳昨說「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，國民黨批評此舉完全違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，分明是蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，做出這種背叛《憲法》的行徑，劉世芳應立即下台負責。

國民黨更質疑，劉世芳的行徑就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事，身為主管戶籍、國籍、人民權利義務的內政部長，卻公然曲解《憲法》與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。

國民黨立委林沛祥也批評劉世芳，所作所為都是在違反《憲法》，知法還違法，若監察院還有功能的話，應該要彈劾這種政務官。