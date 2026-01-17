在野轟台美關稅掏空台灣 林楚茵：韓國媒體正羨慕我們

台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。在野黨批評鉅額投資恐加速產業外移、掏空台灣。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日引述韓國媒體報導反擊，指出當藍白忙著批評時，韓國媒體正在羨慕台灣。

民進黨立委林楚茵。（圖／資料圖／中天新聞）

林楚茵今天發文指出，「唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在『羨慕』台灣」。她批評藍白陣營造謠台積電赴美設廠是掏空台灣、產業外移。林楚茵強調，台灣競爭對手韓國得知台灣獲得美國關稅豁免後，處於焦慮狀態。

在野黨批台積電變美積電。（圖／美聯社）

林楚茵列舉多家韓國媒體報導，《中央日報》報導「台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免…韓國半導體陷入沉重苦思」；《Focus on Economy》表示「川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現…韓國重回談判桌」；《韓國經濟》（Hankyung）報導「台灣對美『All-in』330兆韓元…三星電子、SK海力士『高度緊張』」；《Nate新聞》則指出「威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅」。

林楚茵表示，韓國將台灣視為最強對手提防，因為台灣政府談判條件超級好。她批評國內藍白陣營與中國同一口徑批評此協議，國民黨立委甚至揚言要在國會嚴格審查。林楚茵質疑，不要15%關稅，是要中國大陸的47%嗎？她呼籲那些扯後腿的人可以醒醒，台灣的佈局世界都看在眼裡。

