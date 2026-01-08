在野遲遲未審總預算衝擊民生！民進黨公布民調：過半民眾不滿國會表現

即時中心／梁博超報導

115年度中央政府總預算案至今未仍進入立法院審議階段，民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今（8）日上午召開記者會公布民調，顯示高達56.3％的民眾不滿意立法院整體表現，另有49.3％的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算。民進黨批評，總預算長期遭在野擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設。呼籲立院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

吳崢表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元。受影響項目包括補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等，多項與人民生活密切相關的政策首當其衝。

同時，吳崢進一步指出，民進黨最新民調顯示，有63％的民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8％擔心公共托育補助受影響，52.2％的通勤族對TPASS政策感到不安。吳崢強調，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。





「本屆立法院已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆」，吳思瑤痛批，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作。民調顯示，高達56.3％的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍，這正是人民累積已久的怒火。

吳思瑤更直指，另有49.3％的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9％的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。





最後，吳思瑤強調，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。預算就是民生，民意已經說得非常清楚，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

本次民調來源為民進黨民調中心，調查日期為2025年12月29日至30日，完成1043個樣本，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3％。訪問對象是20歲以上具有投票權公民，加權方式則是年齡、性別、戶籍依內政部公布的2025年1月份人口統計資料。

