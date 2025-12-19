在野醞釀彈劾總統 總統府：符合憲政體制都予以尊重 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

有關在野黨彈劾行政院長、總統議題，總統府發言人郭雅慧今（19）日受訪表示，在野黨所採取的這兩項政治動作，恰恰證明立法院在憲法體制下，本就擁有對行政院長與總統進行制衡的手段，並不存在所謂行政濫權的情形。她強調，凡是符合憲政體制的作為，總統府都予以尊重。

郭雅慧指出，行政院長卓榮泰日前決定不予副署，已向國人及媒體清楚說明，係依據憲法第37條所賦予的權力行使職權。她表示，卓院長面對的現實問題，在於在野黨提出多項涉及濫權與違法疑慮的法案，基於維護國家安全與財政穩定等原則，才作出不予副署的決定。

郭雅慧也公開呼籲在野黨應正視憲法明文規定，依照規範，中央政府總預算必須在12月31日前完成審查。她指出，目前已是12月19日，總預算案仍在立法院躺了4個多月，盼在野黨立委能於年底前，依憲政程序完成審查，確保國家機關能夠正常運作。

