在野醞釀彈劾賴清德？國民黨：有必要就會做

黃國昌今提出臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，並表明民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。對此，國民黨發言人牛煦庭說，這確實是藍白共同努力的方向。（圖／李奇叡攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案後，民眾黨立委黃國昌今（18日）於司法法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，他並表明，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭說，今天的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向；國民黨立委吳宗憲也說，任何合法手段都不排除使用，有必要就會做。

牛煦庭今受訪指出，行政院做出荒唐、毀憲亂政的不副署決定後，無論是藍、白軍都收到非常多的基層建議反制，但攻防要「謀定而後動」，藍白要充分對話溝通，整合最大戰力，反制措施才有效。

牛煦庭說，今天司法法制委員會的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就會講清楚，而提出彈劾案就是一種把話講清楚的方式，在過程中能再清楚地重新論述。

牛煦庭批，民進黨現在歪曲風向，稱不滿意可以倒閣，但無論是歷史經驗，或是憲法設計精神，不副署跟國會沒有關係，純粹是行政權的內戰。且行政院長提出不副署後，基本上要自請下台，未來要透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。

而吳宗憲被問及，是否會與民眾黨一起彈劾總統時，也強調任何合法手段都不排除使用，對於總統部分，這是我國制度合法設計的方式，任何可能性都不排除，有必要就會做。



