在野醞釀邀總統進行國情報告 綠黨團：前提必須合憲合法
賴清德總統透過外媒拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，接著開國安會議後才開記者會向國人說明，從時也提到2027中共武統紅線等言論，對此在野黨醞釀邀請賴清德總統赴立法院對此做國情咨文；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱28日表示，只要是在合法合憲的前提下，賴清德總統對於赴立法院做國情報告，一直都是抱持開放態度。
鍾佳濱表示，依據《立法院職權行使法》，立法院的作為都是必須在合憲合法的情況下進行，過去賴清德也表達，只要是合憲的憲政機關的要求，他願意以國家元首職權來進行說明。
針對黨團態度，鍾佳濱強調，必須合法合憲，在此前提下，賴清德不排除到國會進行國情諮文的說明，他都是採取如此的開放態度。
