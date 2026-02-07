在野重申 編足軍人加薪 將速審國防預算

國民黨強調，只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。圖為陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（本報資料照片）

行政院日前提出國防特別條例草案，在立法院遭在野黨封殺至今，面對美方持續對我施壓，國民黨7日表示，只要民進黨政府編列職業軍人加薪預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算，並讓國防特別條例付委審查。據了解，國民黨中央傾向持續論述政院版的不合法，但已有藍委在策動推出黨版條例，與民眾黨版併案審查，最終會拍板何種方案，最快農曆年過後的23日立法研習會中討論。

台北市長蔣萬安7日表示，「支持厚植國防實力，當然我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。」

國民黨強調，在野黨是因為民進黨不肯編列立院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年度總預算。國民黨立委許宇甄指出，過去4年間，志願役官兵因待遇與制度問題，選擇賠錢提前退伍者累計已超過1.2萬人，是極其嚴重的人才流失警訊。然而民進黨政府卻一味強調「買武器、拚軍備」，沒有合理薪資與穩定制度，再先進的武器也無人操作，最終只會讓高價軍備淪為無法形成戰力的庫存設備、破銅爛鐵。

對美方施壓國防特別預算，國民黨也喊話美方，請美國會議員敦促民進黨政府立刻編列軍人加薪預算，在野黨也會立刻迅速審查國防預算並讓特別條例付委，只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。國民黨一再重申支持合理的軍購預算，也請美國在台協會處長谷立言如實向美國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

民眾黨立院黨團表示，國防部呼籲立法院不要拖延國防特別預算，完全是倒果為因，拖延的從頭到尾都是行政院。民眾黨版本特別條例已可盡速排審，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算。