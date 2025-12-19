在野開出彈劾總統迎戰憲政僵局 學者揭真正目的曝賴清德可能2招 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院長卓榮泰拒絕副署《財劃法》再修正版本，引發憲政僵局，在野黨全面反擊，立法院國民黨團、民眾黨團今（19）日於議場前召開記者會，宣布將提案「彈劾總統賴清德」。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析指出，在野黨選擇以彈劾作為第一波反制，目的就在要把總統賴清德「架來」立法院列席說明，但賴恐怕不會乖乖就範，最後極有可能演變成「賴卓體系下不了台，卻又不能下台」。

廣告 廣告

國民黨團總召傅崐萁批評，行政院長拒絕副署、總統拒絕公告，根本是毀憲政、壞民主，踐踏台灣人民的行為，「清德宗元年正式登基」。他說，國會已無法有效監督「怪獸總統」，因此在野黨正式發起中華民國史上第一次彈劾總統。

在野開出彈劾總統迎戰憲政僵局 學者揭真正目的曝賴清德可能2招 7

對此，張元祥表示，在野黨選擇彈劾總統作為開啟全面反擊的第一槍，顯然是經過精算過的政治動作；從卓榮泰全面迎戰，以及賴清德痛批「在野獨裁」的強硬作風，這兩人當然也不會束手就擒，最後的結果極有可能是「讓賴卓下不了台，卻不能讓賴卓下台」。

張元祥說明，彈劾與罷免的最大差異在於法律責任與政治責任，民眾對極化負向的「罷免」政治鬥爭接受度較低；而對違法亂紀的「彈劾」行使接受度較高，對在野黨而言是政治成本與風險最低的方式。

「透過彈劾案，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的。」張元祥點破，彈劾與罷免的提案門檻雖然不同，分別為1／2提案與1／4提案，以目前在野黨席次罷免與彈劾，「提議」都不是問題；但彈劾與罷免通過的門檻都是「全體立法委員2／3以上決議」，以目前民進黨45％的席次，不論是彈劾案或罷免案都無法成案。

張元祥指出，但最大的差別在於，根據《立法院職權行使法》，罷免案提議後，總統要在7日內提出答辯書；而彈劾案提議後，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

張元祥續指，在野黨邀請賴清德到立法院進行國情報告，因為朝野對「接受詢問」意見不同，恐怕將不了了之，但在野黨的企圖很明顯，就是要透過彈劾案把賴清德「架來」立法院列席說明。他認為，以賴清德衝撞到底的政治性格，以及朝野全面開戰的政治氛圍，賴清德當然不會乖乖就範，列席說明的機會不大，更不可能接受詢答。

張元祥分析，民進黨的反制手法可能有二：第一，立法院邀請被彈劾人列席說明，但是賴清德選擇放棄列席說明的機會，而在總統府直播向全國人民說明，訴求「更大的民主」；第二，賴清德直接繳交書面說明，或是受邀到立法院簽到後，提出書面說明即離開立法院，並透過直播繼續批判在野獨裁。

張元祥強調，以賴清德強硬的政治性格，也避免來到立院「受辱」的尷尬，選擇無視立法院的邀請，直接訴諸2330萬人民的機率可能要更高一些。

照片來源：民眾黨團提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

世曦內部風暴未歇？ 鄭運鵬公開信自揭獎金黑洞：已追回數千萬

批范雲沒搞清楚權責就開砲 桃園市府：功課做好才不會貽笑大方

【文章轉載請註明出處】