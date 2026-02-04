在野陣營2026最大戰略目標「打下高雄」 賴瑞隆回應了！

民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪時提出，在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆痛批，黃國昌的言論根本是不在乎高雄人民。（本報資料照片）

民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪時提出，在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆痛批，黃國昌的言論根本是不在乎高雄人民，並把高雄視為戰利品，高雄人不會接受這樣的政治人物。綠營高市議員參選人也接連炮轟黃國昌。

賴瑞隆表示，黃國昌這番言論根本是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。一個把高雄和市民視為戰利品，只把高雄當作換取政治利益的籌碼，真正有心為高雄的人不會這麼做。上一個把高雄當作總統大選墊腳石的人已經被高雄人罷免，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物。

高市議員參選人蘇致榮炮轟，黃國昌有夠膚淺，開口閉口就是「打下高雄」、「攻城掠地」，在藍白政客的眼裡，高雄到底是什麼？是權力分贓的戰利品？還是通往總統大位的墊腳石？黃國昌應該把他的戰略收回去，並將演技省下來，高雄人分得清楚誰在做事、誰在作秀。想把高雄當成戰利品，門都沒有。

高市議員參選人尹立也痛批，黃國昌這番言論不是在談民主選舉，而是在談「政治地盤」的分贓。黃國昌宣稱「縣市長選舉不會出現三組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。這種說法極其荒謬，政黨本應憑藉理念吸引選民，現在卻淪落到像商人在密室裡協議分割市場。這種強行整合，本質上是把選民當成可以隨意撥動的棋子。

