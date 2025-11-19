在野領袖會談 黃國昌：護國家主權不分黨派

▲民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文見面，備受矚目。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選將於明年登場，藍白是否會延續立法院合作默契？備受外界關注。國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3點將拜會民眾黨主席黃國昌，黃國昌今日在民眾黨中央委員會上指出，在野黨必須肩負起責任，從深度交流、凝聚共識為起點，務實具體的找回讓國家前進的力量。

民眾黨今日舉行中央委員會，會議一開始即通過南投縣黨部主委由台灣民眾黨不分區立委被提名人蔡春綢接任，民眾黨主席黃國昌表示，地方黨部主委必須熟悉黨務、了解基層、具備整合能力，才能肩負起明年地方選戰的整體布局重任。此次延攬蔡春綢出任主委，就是要強化南投組織能量、全面提升地方戰力，以最貼近民意的力量服務鄉里；期勉各地方黨部主委加強深耕地方，把台灣民眾黨的服務和理念帶給每位鄉親、並提出最強的候選人，讓2026在各地方都能成立黨團，給人民最好的選擇。

針對今日下午登場的「以行動顧台灣 主席高峰會談」，黃國昌也強調，民進黨執政下的台灣社會被大惡罷撕裂，人民生活沒有變好，反而飽受關稅衝擊、詐騙橫行、食安危機等多重壓力所苦；同時對外面臨兩岸情勢緊張與外交空間受限的挑戰，台灣已經止步不前太久，有太多傷痕未彌平、太多民生問題未解，因此在野黨必須肩負起責任，從深度交流、凝聚共識為起點，務實具體的找回讓國家前進的力量。

黃國昌指出，令人遺憾的是，民進黨面對政黨打破界限、推動國政，從本黨倡議聯合政府開始、再到今日的在野領袖會談，他們從不檢討自己執政無能，而是傾全力扣帽子，著急的在黨中央臉書窮盡抹紅抹黑之事，「當我們在努力為台灣擘畫未來，民進黨卻在撕裂社會」，有這樣的執政黨，實屬國家的不幸。

黃國昌強調，民眾黨與中國國民黨本就是各自具有主體性的不同政黨，論述當然不會完全一致，但我們因為相同理念「要讓台灣更好」而合作。台灣民眾黨對國家定位一向都很清楚「中華民國主權屬於全體2300萬人民」，捍衛台灣自主、維持國民現有的民主自由與生活方式，就是台灣民眾黨的原則。「維護國家主權與民主自由法治，是不分黨派的共識」，台灣民眾黨團結民意的腳步不會停下，相信國人也早已看清楚，真正矮化台灣主權的，正是一直以來靠著恐懼動員、用意識形態治國的當權者。

