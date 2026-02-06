在野頻卡國防預算 前藍委曝「華府視角」憂：恐傷台灣國際可信度

前藍委許毓仁指出，在野黨杯葛國防軍購，又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這樣的作為已不再被視為「正常國會監督」。（圖取自許毓仁臉書）



國防特別預算條例草案遲遲未能在立法院付委審查，相關爭議已不僅止於國內政治攻防，也逐漸引起美方高度關注。前國民黨立委、現任哈德遜研究所研究員的許毓仁指出，若在野黨一方面杯葛國防軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這樣的作為已不再被視為「正常國會監督」，而是對台美整體戰略合作的質疑，恐傷害台灣的國際可信度。





針對國防預算議題，民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言立場與華府存在落差，並質疑其過度介入台灣內政。對此，《中央社》引述美國國務院一名發言人回應指出，國務院與AIT已多次公開說明，也已明確向台灣表達，美方「歡迎台灣宣布高達1.25兆元新台幣（約400億美元）的國防特別採購預算」，立場清楚一致。

廣告 廣告





許毓仁指出，藍白陣營已在立法院程序委員會至少10度封殺國防特別條例草案，相關動向已成為華府私下詢問的焦點。他透露，近期美國政壇罕見出現高度一致的警訊，已有三名重量級參議員公開對台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中包括共和黨參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及資深參議員蘇利文（Dan Sullivan）。許強調，這些人向來是最長期、最堅定的挺台派，其發言格外值得台灣警惕。





他分析，在華府的現實判斷中，軍購、台美貿易與關稅協定早已是高度連動的政治議題，而非彼此獨立的技術問題，且同時也是美國前總統川普高度重視、反覆強調的施政核心。一旦美方認定，台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美國不會採取最直接、也最強硬的方式回應。





許毓仁直言，若川普失去耐心，在社群媒體上公開點名台灣國會反對軍售，進而使台美關稅一夕之間大幅提高至40%，並非天方夜譚，而是已有南韓前例可循，「一旦發生，受傷的不是單一政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾」。

他最後強調，政治後果終將由台灣社會承擔，選民不會細分責任歸屬，只會記得究竟是哪一個政黨被國際社會視為「製造風險的一方」。時間並不站在台灣這一邊，隨著四月川習會即將登場，台灣已重新站上大國政治的核心舞台，能否展現堅定的自我防衛意志與戰略一致性的決心，正被國際社會全面放大檢視。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

【川習熱線】北京用大豆當籌碼擋軍售 國安人士：川普對台態度不變

1.25兆軍購特別預算 軍方規劃將買數百部「機器狗」

黃國昌批谷立言介入內政過深 AIT：尊重台灣民主、政治程序