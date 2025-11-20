在野高峰會啟動藍白合 侯友宜：要有大家可接受的機制

新北市長侯友宜認為藍白合要有一個大家可以接受的機制。（王揚傑攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日進行高峰會談，鄭麗文表示，破壞合作機制即以黨紀處分，黃國昌則說不同主張的政黨都可以合作。新北市長侯友宜今（20）日出席活動時，媒體提問對未來藍白合的看法？侯友宜認為要有一個大家可以接受的機制，要良性競爭，也要有合作機制。

侯友宜表示，政黨要合作要有共同的價值，如何創造出人民有感的方向，這才是最重要的。所有的過程不但要公平公開透明，也要有一個大家可以接受的機制，良性的競爭以外，也要有合作的機制，所以大家共同努力，希望國家會更好。

廣告 廣告

對於行政院院會今（20）日通過院版《財劃法》修正草案，由行政院長卓榮泰親自對外說明。新北市長侯友宜表示，希望事權分配能更清楚，中央地方好好溝通，才能攜手往前。

侯友宜說，這些錢都是人民的納稅錢，至於在中央跟地方的分配，希望事權分配能夠更清楚，包括水平分配的各項指標金額及垂直分配額度，把它說清楚，中央地方好好溝通，就能共同攜手往前走，這才是人民之福。

【看原文連結】