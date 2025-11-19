在野高峰會登場！鄭麗文喊2026大選「1加1大於2」 藍白合將成台灣主流民意

國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午與民眾黨主席黃國昌會面，她在致詞時強調藍白未來在2026選舉中要讓一加一大於二。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（19日）下午3時在新北凱悅嘉軒酒店舉行主席高峰會。鄭麗文首先在致詞時指出，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，她不希望在地方自治選舉當中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，而是希望選賢與能，讓一加一大於二，她強調藍加白會是台灣最新的主流民意，台灣人民將會是最大贏家。

鄭麗文上任後於今天與黃國昌舉行首次在野高峰會。此次國民黨出席成員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾隆、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及國民黨立院黨團總召傅崐萁；民眾黨則是由黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、民眾黨立院黨團主任陳智菡代表出席。

活動開場時，黃國昌與鄭麗文2人有說有笑的一同進入會場，在互贈禮物環節，鄭麗文送上特別訂製、象徵「藍白合」的一對台灣藍鵲彩瓷圓盤，黃國昌則回禮一盞水泥鎢絲燈座，黃表示水泥代表基礎打得穩固，才能築起大樓，鎢絲燈則象徵民眾黨誠心誠意與國民黨，共同點亮台灣。

鄭麗文接著在致詞時表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，藍白過去一年在國會合作，今天開始要擴大深化到地方自治、地方選舉，這無疑是全新的挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉。

鄭麗文說，她不希望在地方自治選舉當中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，而是希望選賢與能，為國舉才，且要讓藍白合一加一大於二，藍加白會是台灣最新的主流民意，帶給台灣人民最好的政策、人民跟治理，台灣人民將會是最大贏家。

鄭麗文接著感謝藍白黨團過去這1年多努力保衛憲政民主最核心價值，她說台灣有今天民主法治均富的社會得來不易，但在總統賴清德主政下，幾十年的辛苦毀於一旦，因此藍白除了延續國會合作、捍衛憲政民主、照顧民生經濟，未來這一年還要面對全新的挑戰。

鄭麗文說，這次財劃法修法凸顯執政黨對地方自治的蔑視破壞，因此延續核心價值、確保明年大選最好的人選勝出，從地方到中央，關乎國安民生建設得以推行，這都是在野黨必須努力的方向，今天是個很好的開始，她希望台灣人民乃至國際社會，看到藍白決心跟堅持，可以對台灣未來的民主寄予更高期待，正向希望。



