在野黨主導通過的憲訴法修法 憲法法庭宣告違憲失效

在野黨去年在立法院主導修正通過「憲法訴訟法」，規定參與判決評議大法官人數不得低於10人。憲法法庭停擺近1年後，今天(19日)做出「114年憲判字第1號判決」，認定立法院去年通過的「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，牴觸憲法，即日起失效。

藍、白陣營去年在立法院主導三讀通過「憲法訴訟法」修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人；宣告同意違憲的人數不得低於9人，遭質疑癱瘓憲法法庭。賴清德總統今年1月23日公布「憲訴法」修正條文後，民進黨立法院黨團向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭於5月12日召開說明會，於5月14日經大法官過半數同意受理，並於19日召開記者會，做出「114年憲判字第1號判決」。這也是憲法法庭自去2024年10月間做出「113年憲判字第11號」後的首次宣判。

司法院法治宣導處處長兼發言人吳定亞宣布「114年憲判字第1號判決」，憲法法庭認定1月23日修正公布的「憲訴法」嚴重影響大法官權力行使，屬違憲，自即日起失效；同時，1月23日修正公布前的「憲訴法」將繼續適用。吳定亞說：『(原音)立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。』

憲法法庭書記廳廳長許碧惠也說明，憲法法庭認為，有鑑於去年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，導致大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法法庭將因不足現有總額8人的三分之二、即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件。為維持憲法法庭繼續運作，發揮正常功能，應將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。許碧惠說：『(原音)有鑑於缺任大法官的繼任人選何時產生難以預期，在這個極端例外且不得已的情況下，由拒絕評議的大法官從現由總額中扣除。』

至於媒體關切，憲法法庭於今日做出判決前，並沒有針對「憲訴法」修法召開過公開的言詞辯論或說明會，遭質疑「突襲」；以及僅5位大法官所做出的裁決能否另外界信服？許碧惠說，此案歷經憲法法庭49次的審議、評議與說明會，大法官對於判決主文跟理由充分討論完畢，一切依照審理進度與流程，判決具有正當性。

另外，也有媒體也追問，隨著「憲訴法」釋憲案出爐，是否代表「憲法法庭」全面復活，未來也能審理其他釋憲案，甚至在野黨提出彈劾總統案等？許碧惠表示，目前憲法法未終結的案件為432件，已受理96件，但案件是否進行審理、宣判，這是憲法法庭審判的核心範疇，基於尊重審判獨立，她不方便表示意見。(編輯：宋皖媛)