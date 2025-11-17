在野黨主張「停砍公教年金」 民調有四成贊成、三成七不贊成

台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發表「在野黨主張『停砍公教年金』的民意反應」即時民調，內容顯示，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。贊成比不贊成多百分之二點四。基金會董事長游盈隆說，這民調強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去。

游盈隆提到，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。

民調詢問，「近在野黨聯手推動「停砍公教年金」，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問贊不贊成？結果發現：百分之十二點七非常贊成，百分之二十六點八還算贊成，百分之二十不太贊成，一點也不贊成佔百分之十七點一，百分之十四點四沒意見，百分之九不知道。

游盈隆分析，這結果與去年十二月該會類似調查結果相比，贊成「停砍公教年金」者上揚百分之三點四，不贊成者下滑百分之四點五，這一來一往，使得贊成「停砍公教年金」暫居領先地位。

他進一步指出，從二○一六年到二○二四年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。滿意者最高有百分之五十五點九，最低也有百分之四十五點九；而不滿意者最高達到百分之四十四，最低是百分之三十三點三。整體而言，軍公教年金改革曾一路獲社會主流民意力挺。

游盈隆認為，如今贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是今年大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果之一。

此項民調委託山水民意研究公司進行，訪問期間為今年十一月十到十二日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話百分之七十，手機百分之三十。有效樣本一千零八十五人，市話七百六十人，手機三百二十五人；抽樣誤差在百分之九十五信心水準下約正負百分之二點九八。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。