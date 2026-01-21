在野黨修法用公投否決憲法判決 前大法官黃虹霞：我的意見就是違憲

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱主持公聽會。（攝影／胡智凱）

因應在野黨欲修法用公投否決憲法判決，立法院民進黨團本（21）日召開「公投複決憲法法庭判決，是人民作主還是毀憲亂政？」 公聽會，邀集多位學者專家發表高見，其中包括曾獲前總統馬英九提名的前大法官黃虹霞。

黃虹霞引述「釋字185」：在野黨修法違憲

本日公聽會由立法院民進黨團主辦、台灣經濟民主連合協辦，會議由幹事長鍾佳濱主持，與會者包括經民連召集人賴中強律師、東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、前大法官黃虹霞、民間司法改革基金會政策部主任呂政諺等。

黃虹霞前大法官是2015年由前總統馬英九所提名，並擔任大法官長達8年。針對本日主題，她發言表示，關鍵在於大法官解釋的效力，能否被公民投票所推翻。她並引用釋字185號：「司法院所為之憲法解釋，自有拘束全國『各機關』及『人民』之效力。」

黃虹霞指出，釋字185號具有憲法的效力，這號解釋是前輩大法官所做出，當時是在解嚴之前，民進黨還沒執政，所以這些前輩大法官不是民進黨所提名，而他們的意思就是憲法解釋可以拘束各機關與人民，各機關就包括立法院，也包括人民。

黃虹霞因此強調，根據釋字185號，立法院沒有權力立法來拘束憲法解釋，「立法院不可以這樣做，如果它這樣做，雖然我不是現任大法官，但我的意見就是違憲」。她也強調，即使立法院通過法律，但因釋字185號揭示人民也在憲法解釋的拘束範圍內，所以人民也不可以透過複決來宣告憲法解釋無效。

張嘉尹：在野黨修法違反憲法權力分立原則

東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹發言指出，我國憲法第17條固然規定：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，但其行使仍應合乎整體憲法的架構之下。他繼而表示，我國憲法是以代議民主為主，但為了矯正代議的不足，所以才輔以直接民主，因此直接民主只是輔助的地位，不可無限上綱，而是受到很多限制。

張嘉尹續指，過往諸多判決都揭示，立法不可以逾越憲法權力分立的界線，複決也不可以憲法權力分立的界線。他進一步指出，根據憲法第78條：「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，揭示解釋憲法的權力是專屬於司法院，不是其他機關所能夠否決或侵奪，所以立法、複決不可以逾越此一界線，否則就是違反權力分立原則。

林春元憂「成本高昂」：恐怕每幾個月都要公投

台灣大學法律學院副教授林春元發言表示，民主與憲法應該是要相輔相成的，甚至越是民主就越是需要憲法。他回顧民主發展史指出，美國與法國先後發生民主革命，但法國大革命隨後卻造成混亂，而美國則是越來越民主，差別就在於美國實行「憲法」，讓民主與政府都受到憲法的節制，因此才能長久運作。

林春元續指，其實從全世界來看，民主常常不能好好運作，不過正因為制憲者期許民主能長久運作，所以才制定憲法，並建立違憲審查制度，適度的節制所有權力，不管是立法權、行政權，乃至於直接民權，如此才能夠讓民主能夠長久運行下去。

對於在野黨的修法提案，林春元表示，這就像是讓棒球賽的球迷公投推翻裁判的決定，這就是在破壞制度，而且最後就是在訴諸政治動員，而非依法論法、就事論事。他也指出，如果未來每一個憲法解釋，都要讓部份感到不滿的人民進行複決，以後可能每幾個月都要公投複決一次，那麼就是成本非常非常高昂。

呂政諺：未來恐繼而推翻最高法院等各法院判決

民間司法改革基金會政策部主任呂政諺表示，若讓在野黨修法通過，允許以公民複決方式推翻憲法法庭所做出的判決，這無異是開啟司法崩潰的潘朵拉盒子，因為一旦連憲法法庭判決都能被公民複決，在野黨恐怕接著會向下發展，包括最高法院判決、高等法院判決、地方法院判決，都立法允許用公民複決推翻。

呂政諺表示，接著就是會進入政治動員的狀態，任何對於法院判決不滿的敗訴方，都會企圖以此方式翻案，那麼法律的終局性、安定性就會毀於一旦，司法也會喪失獨立性，憲法法制國原則也將蕩然無存。

