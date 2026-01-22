在野黨僅放行國軍「生育補助」 國防部：99.95%的國防預算仍無法動支

2026年度中央政府總預算尚未付委審查，在野黨提案同意部分新興預算先行動支。國防部副部長徐斯儉今（22）日表示，今年度國防部的公務預算編列了5614億元，排除人員維持費之後，不能支用的額度受影響的是780億，國防預算佔總預算的21%，現在國民黨跟民眾黨黨團所提的案，對於國防部只有一項提出討論，就是調整生育補助每胎10萬元，這一筆國防部只編了4000萬元，佔780億的0.05%，也就是說，國防部受影響的99.95%的預算沒有辦法動支。

徐斯儉指出，這不僅影響到戰備，甚至影響到所有戰鬥人員的安全，海馬士的增購、魚叉飛彈的增購、幻象戰機等的零附件，以及不對稱戰力裡面的標槍飛彈、刺針飛彈，更重要的是戰鬥人員的個裝，包括頭盔、防彈版、背心等等，這是大家的子弟去當兵所需要的安全防護，這裡面有哪一項不重要？哪一項可以等？希望國防預算、年度預算能夠趕快付委，國防部願意在立法院的監督下謹慎編列。

對於AIT處長谷立言今日說自由並非免費而來，徐斯儉表示，感謝美國政府對1.25兆特別條例的支持，台灣的國防不僅擔負著保護自己家園的責任，也是整個印太區域和平穩定不可或缺的一環，所以無論從保護自己，還是與友盟國家一起維持印太區域穩定和平的責任而言，這都是必要的，希望無論是公務預算也好，這個特別條例也好，都能夠趕快付委趕快審查。

