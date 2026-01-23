即時中心／梁博超報導

總統賴清德宣布未來8年投入1.25兆的國防特別預算，但相關採購特別條例卻多次遭立法院程序委員會擋下，至今仍被暫緩列案。AIT處長谷立言昨（22）日提到「自由並非免費」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，並重申台灣國防特別預算的重要性。對此，賴清德今（23）日強調，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現；「在野黨別再擋了」，國防特別預算應盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼的保家衛國。

廣告 廣告

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨日在國防安全研究院以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」發表演講，他表示「自由不是免費」，美國只能在盟友自助的前提下幫助；台灣軍人現在最需要的是完成任務所需的工具，對於總統賴清德承諾國防預算在2030年將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算，他認為，台灣正進行更明智的國防支出。

賴清德今上午出席「年終購物展」開幕並在會前受訪時也表示，自由不是免費的，「Freedom is not free」，這是美國一句俗諺，就鐫刻在美國華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上，這是用來表示，當危機來臨時一定會有所犧牲，也是美國人民對美軍士兵保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

賴清德認為，台灣現在面臨中國的威脅，大家一定要大力支持國軍。有道是，「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。因此，他要敬請在野黨別再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼的保家衛國。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會演說中，點名美歐及台灣仍向俄羅斯提供電子零組件。對此，賴清德強調與烏克蘭人民站在一起，台灣不僅已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也與友盟國家進入烏克蘭進行人道救援工作，甚至有年輕人前往烏克蘭參戰、更有人為此犧牲；在未來戰爭結束後，台灣也願意加入重建烏克蘭的行列。

他也請澤倫斯基總統能夠提供相關訊息，台灣願意加強管制，避免受出口管制的商品透過第三國進入俄羅斯，以保護烏克蘭。最後，他也祇求上帝能保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民能儘速離開戰火。

原文出處：快新聞／在野黨別再擋！賴清德籲盡速審議國防特別預算：讓國軍保家衛國毫無畏懼

更多民視新聞報導

賴清德發聲了！揭數據保證「台灣會穩定供電」 綠電極大化目標曝光

2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了

憂宏福苑大火重演！高雄30層高樓深夜陷火海 鄰近住戶緊急撤離

