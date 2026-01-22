在野黨卡總預算反籲電視辯論 政院：國會是最大政策辯論平台

對於在野黨要求針對總預算進行電視辯論，行政院今回應。（翻攝自政院開麥啦-2 YT）

中央政府總預算本週第8度遭立法院在野黨擋下，行政院長卓榮泰昨（21日）公開喊話，要求就總預算與立法院直接辯論，民眾黨立委黃國昌則主張改採電視辯論。對此，行政院今（22日）回應，只要明日總預算付委，院長最快下週即可赴立院報告並展開實質辯論，並強調國會就是最佳、最直接且全程直播的最大政策辯論平台；立院辯論不僅限於黨團幹部，每位立委都能就總預算充分討論，無須捨近求遠。

今年度中央政府總預算案本週第8度卡在立法院程序委員會，行政院長卓榮泰昨日直球對決，公開要求就規模達3兆350億元的整年度中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，讓人民檢視、做公決；國民黨團則要求「三長對三長」電視辯論，黃國昌也提議比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝今日於行政院會後記者會表示，今日已是立法院未審總預算的第147天，政院必須再次強調，國會就是全國最大的政策辯論平台，坦言實在無法理解在野黨為何不願意依循往例，在立法院辯論預算，她指出，立院辯論總預算不會只有3場，也不僅限於黨團幹部上場，每一位立委都能針對每一筆預算與行政團隊充分討論，完全不用捨近求遠。

李慧芝進一步說明，只要立法院明日將總預算付委審查，行政院長最快下週就能赴立院報告，這不僅是最直接、最公開，且全程直播，也是最適合、規模最大的政策辯論平台。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌邀卓榮泰直播辯論 陳培瑜諷「跳樑小丑」：只會作秀三部曲

黃國昌帶走機密資料反要沈伯洋道歉 涉犯國安法北檢完成分案

邱臣遠爆要求員工隨身待命「上廁所也要跟」 高虹安火速調職處理