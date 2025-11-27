在野黨嘲諷國防投資！鍾佳濱反擊：防颱都會準備 國防更不能等

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨日宣布，未來八年將投入400億美元（約新台幣1.25兆元）強化台灣防衛韌性及不對稱戰力，引發藍營質疑應先「催美國軍購到貨」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，21 世紀的強權崛起並不代表會維持國際和平，相反地，近年許多衝突與戰爭皆由強權引起。面對破壞秩序的國家，台灣與民主同盟都清楚：堅實國防才是真正能嚇阻侵略的力量。

鍾佳濱指出，俄烏戰爭讓歐洲盟國與北約深刻體會，國防安全不能依賴他人，「每一個國家都必須靠自己的努力。」因此，不論是美國、日本、韓國或歐洲，多國都同步擴大軍備、自主強化防衛，而賴總統的國防特別預算也獲得民主同盟正面肯定。

廣告 廣告

他以台灣民眾最熟悉的「防颱準備」比喻國防建設：「颱風警報發布時，我們不確定是不是會登陸，但全民一定會做好準備。沒有人會說『你不能做防颱準備』。颱風是否來襲不是我們能決定，但如果不做準備，颱風一旦來了，損失就極其慘重。」

鍾佳濱強調，國防與颱風最大不同在於，有效提升戰備，有可能改變侵略者野心，甚至避免戰爭爆發。「既然我們願意投資防颱準備，那面對可能造成更大破壞的戰爭，我們更應該投資國防。」

面對藍營主張「先催美方交貨」，鍾佳濱直言，批評者忽略了國防特別預算的真正目的，不是大買軍艦與戰機，而是要在 8 年內打造台灣自主可量產的不對稱戰力生態系。

他指出，全球沒有任何國家能完全自產所有軍備，連美國也必須向其他技術領先國採購部分裝備。「因此向先進國家買武器，是正常國際現實。」但此次 1.25 兆國防投資的核心，不是大型傳統武器，而是符合台灣科技能力、能大量生產、成本較低、戰場消耗效率高的不對稱系統。

鍾佳濱說，俄烏戰爭已證明：「不對稱戰力不是最尖端科技，而是能以低成本、大數量有效消耗侵略者軍力的無人機與載具。這正是台灣最能發揮的領域。」他強調，台灣科技產業具備研發與製造優勢，這些短小、輕薄、可快速量產的系統，正符合未來台海作戰需求，也是美方最期待由台灣建立的「非紅供應鏈（Non-PRC Supply Chain）」。

鍾佳濱表示，美國並不希望台灣所有軍備都向美國採購，相反地，美國希望台灣能在無人機等不對稱戰力領域建立自主供應能力，成為民主陣營的供應支柱。他最後總結，「不是凡是武器都要跟美國買。能自己生產的，美國也希望我們自己做。未來八年，就是要用這筆特別預算，讓台灣建立屬於自己的不對稱戰力。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王婉諭：2027不是空穴來風 習近平已下令解放軍做好攻台準備

香港大火逾百人傷亡 賴清德、蕭美琴齊喊為香港祈福