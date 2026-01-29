在野黨國防特別預算版本拔掉AI跟台灣之盾 國防部憂心表態了

國防部政務辦公室主任、孫立方中將與國防部戰略規劃司長、中將黃文啓中將今（29）日專訪時，針對在野黨自提國防特別預算條例草案中，將台灣之盾以及人工智慧系統剔除；對此黃文啓指出，兩者息息相關，若無法引入將影響敵方戰機、飛彈、導彈以及空中無人載具的攔截成功率以及效率，無端浪費、消耗我軍的防空軍備。

黃文啓表示，特別預算規劃可區分成3個部分，包括形成快速擊殺鏈、AI輔助決策系統、建立軍備量能與防衛韌性等，而這三部分在特別條例中的再細分為「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」，以及「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」七個部分。

他指出，其中前6項的內容是一個整體性的規畫，但其中位居大腦核心的「AI輔助與C5ISR系統」，是國軍首度引進最新的人工智慧情報共同圖像跟共同作戰圖像的體系，這部分在民眾黨提出的國防特別預算條例草案沒有包括在內，同時也佔院版草案所匡列的最高1.25兆元的預算中，所佔額度也不高。

黃文啓說明，「AI輔助與C5ISR系統」是用以銜接先前行政院所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，針對資通電作業環境提升的563億元，包含衛星通信跟光纖修復、作戰區的指管備援部分，基本上前面是先把骨幹網路建立起來，而「AI輔助與C5ISR系統」就是大腦的部分。

他指出，以防空作戰來說，過去不同的防空飛彈系統，都會有各自的指管作戰中心，這在接戰的效率較差，現在科技的進步，假設有一個飛彈來襲，如果大家都一起看到這個目標，卻沒有確定說誰去打這顆飛彈，很有可能會發生ABC三個單位一起對著同一個目標打，原本可能1、2發把它打下來，結果因為4個單位沒有統合一起做反擊，造成無端浪費彈藥。

黃文啓表示，這時「台灣之盾」的概念就是把包含美造跟國造的防空武器會一起拉進來，再透過這個「大腦」加速「從來襲飛彈、戰機以及無人載具等目標獲得，到下達擊殺決心」的這段時間，因為飛彈進來的時間是以分秒計，而最重要的是火力分配的部分，因此希望導入這個系統，能夠形成一個快速偵知、靈敏決策最後有效攔截的擊殺鏈。

針對「台灣之盾」的概念，黃文啓說明，這套系統與以色列的鐵穹系統不同，並非只負責攔截火箭、砲彈、迫砲等武器，而是透過「台灣之盾」的系統將所有的防空飛彈系統整合到指管系統裡，針對「高空的彈道飛彈、中空的巡弋飛彈還有戰鬥機、低空的無人機還有攻擊無人機」等武器，有效的來做不同武器系統攔截不同的威脅目標，才有辦法達到攔截的效果，總不能拿大砲去打小鳥「拿防空飛彈去打低空的無人機」，所以若沒有將人工智慧引入，靠人的智慧應該很難做得到。

