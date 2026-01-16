在野黨團提案先動支718億新興計畫 立院逕付二讀待協商

115年中央政府總預算案持續卡關，在野黨團日前傳出擬先審查包含TPASS等新興計畫預算。國民黨團及民眾黨團今天在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算。院會處理時，藍白提議逕付二讀。儘管民進黨團反對，但表決不敵藍白人數優勢，提案逕付二讀並交付協商。

這38項新興計畫包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，共計約新台幣718億元。值得注意的是，過往立法院審查中央政府總預算案會經由院會交付委員會後，再分別依各個不同屬性委員會審查各部會預算，審查完竣後交付院會進行二、三讀，這次在野黨擬以「決議案」方式動支部分預算，作法罕見。

國民黨團、民眾黨團今天在立法院會共同提出「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，促請立法院同意動支新興計畫。

藍白提案指出，有鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案行政院卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的預算，不但至今未提出其他可行替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

提案指出，預算程序有「不關門機制」的設計，依預算法第54條定規定，建請院會作成決議，115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行予以動支。

根據藍白提案附表，38項新興計畫預算包含TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、補助直轄市及縣市政府TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）59.40億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元、高雄至屏東間東西向第二條快速公路3.52億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等。

院會廣泛討論時，民眾黨團副總召張啓楷表示，藍白提案盼立法院能先放行總預算案中的新興計畫，但解鈴還須繫鈴人，行政院應盡快編足軍人加薪等預算，才能治本審查總預算案。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，115年總預算案根本沒有交付審議，藍白如何區分這718億元計畫特別重要，若能看項目就判斷重要性，為何不審查總預算案。他比喻，藍白一方面放毒，導致攸關民生的其他預算不能審查，卻又要當好人，稱要先放行718億元預算，難道人民要像乞丐一樣，敲碗才能通過預算嗎？

國民黨團總召傅崐萁表示，立法院通過軍人加薪、增加退休警消待遇法案，但遺憾賴政府沒有編列相關預算，根本是違法編列；藍白提案先抽出總預算案中攸關民生經濟的新興計畫，朝野應平心靜氣放下成見，好好顧民生、拚經濟，盡快優先通過新興計畫預算。

院會進行時，藍白提議將決議案逕付二讀。儘管民進黨團反對，但表決處理時，贊成58人、反對49人、棄權1人，藍白挾人數優勢通過，提案順利逕付二讀。值得注意的是，國民黨立委謝衣鳯投下棄權票。

隨後，立委傅崐萁、黃國昌運用議事技巧，對逕付二讀決議提出復議。表決處理時，在場人數108人，贊成僅49人，主持會議的立法院院長韓國瑜裁示，贊成者少數，復議案不通過，因此提案逕付二讀並交付協商。

根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。