在野黨團明程委會排案彈劾總統 依法邀賴清德赴立法院說明

賴清德政府不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》，國民黨團與民眾黨團除依法要求監察院彈劾行政院長卓榮泰外，也將對總統賴清德啟動彈劾案程序，預計明天（23日）程序委員會排案，最快周五立院院會就能提出彈劾日程表草案；同時，還將在全台舉辦彈劾公聽會，全面拉長戰線進行抗爭。

國民黨團、民眾黨團19日在立法院議場前拉布條抗議，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。（翻攝自國民黨團臉書直播）

國民黨團、民眾黨團19日上午在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會宣布彈劾賴清德總統的決定後，已初步擬定彈劾的時程與步驟。

國民黨團書記長羅智強表示，彈劾日程表草案將包含召開公聽會、請被彈劾人賴總統到立法院說明、表決時程等;相關場次還在與民眾黨協調，至少第一場公聽會要在立法院來辦，如果有可能的話也可以立法院多辦幾場；除立院外，也可能到全國各地去舉辦；不排除政黨自辦，讓全民都知道守護台灣民主，要彈劾違憲的總統。

另方面，國民黨團今早將由首席副書記長林沛祥帶隊，赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立。

民眾黨團方面表示將依照彈劾程序，彈劾文已經簽署完畢，送到立法院議事處，明天就會排入程序委員會，也會依照《立法院職權行使法》邀請賴總統列席說明，這次不是邀賴清德來國情報告，而是以被彈劾人的身分列席說明，不要到時又喊違憲，然後司法獨夫又要急忙出來幫忙洗地。

賴清德總統面臨被彈劾。（總統府提供）

據了解，民進黨的重點，在如何反制藍白透過彈劾程序實現總統接受即問即答。依規定，立法院總席次113席，在野黨團陣營席次合計62席，雖可提案，但須經全體立委三分之二以上同意，也就是76席同意才能成立，因此綠營盤算彈劾案不可能成立；但依法立法院得邀請被彈劾人列席說明，也能不邀請，且被彈劾人也能決定是否出席。而即問即答已被憲法法庭判決違憲，所以就算在野黨團透過其他憲政程序要求總統違憲，也難已達成。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，這是史上首次彈劾總統案，立法院作為發球的一方，要先透過朝野協商談定整個程序，因為總統是被動的。民進黨團質疑，藍白對憲政態度反覆，想透過憲政機制創造違憲行為；在野黨不該一再製造衝突。

至於總統府發言人郭雅慧，日前針對彈劾案回應說，這恰恰足以證明在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權；只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

國民黨團與民眾黨團19日在立法院議場前舉行記者會，並以民國初年元世凱想恢復帝制為例，換成賴清德總統的臉加以諷刺。（中天新聞）

