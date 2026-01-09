在野黨封殺總預算後草草休會 民進黨備戰「離島條例」虛驚一場

民進黨原以為立法院本日將強行表決離島條例，但實際卻是虛驚一場。（攝影／胡智凱）

陳玉珍等國民黨立委提出「離島建設條例第18條之1」修正草案，以「自由貿易示範區」之名，恐肇生「洗產地」之嫌，去年已逕付二讀，民進黨原以為本（9）日會進行表決，因此全員備戰。

然而本日實際開會時，因立法院長韓國瑜本日與民眾黨創黨主席柯文哲有約，所以除了再度封殺總預算之外，多數議案悉數「另訂期處理」，而陳玉珍所提之修正草案也未排入議程，上午11時27分便草草休會。

陳玉珍推動離島條例，管理辦法由離島政府擬定

陳玉珍等國民黨立委提出「離島建設條例第18條之1」修正草案，擬於金、馬離島設置「自由貿易示範區」，去年12月2日已從委員會抽出逕付二讀，目前已過一個月協商冷凍期。

草案明訂，離島自由貿易示範區之設置區域、管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準、申請程序、應檢附之文件資料及其他事項之管理辦法，由各離島縣政府以自治條例定之；而相關管理應遵行事項之辦法，中央目的事業主管機關必須會商各離島縣政府擬訂。

立法理由指出，離島地區因鄰近中國海西經濟圈，為適度利用離島之區位優勢，並增加離島居民就業機會，故由離島地區試辦設置「自由貿易示範區」，以帶動離島地區經濟活絡。

恐為中國「洗產地」開後門，民進黨：將重創本土產業

對於陳玉珍的提案，因其明定管理辦法概由離島政府擬定，中央政府若須進行管理，亦須會商離島政府，因此遭外界質疑，如此刻意排除中央政府的審查，恐是為中國直接開後門。

民進黨抨擊，國民黨是想把離島變成「洗產地」的破口，且許多公民團體、學者專家已經警告，如果修法通過，後果會是中國產品透過我國離島加工、轉運，取得「台灣」產地身分，進而使台灣被國際認定是中國洗產地的中繼站，重創台灣的國際信譽，結果將使國際品牌不敢下單，影響台灣出口產業。

民進黨進一步指出，在美中關稅戰、貿易戰仍然持續進行的現在，若台灣被認定是在協助中國「洗產地」，恐怕會拖累台美關稅談判，讓美國有理由提高關稅或加強限制，到時候受害最嚴重的，就是台灣的本土產業與勞工。

民進黨高度戒備，最終藍白未排審離島條例

針對陳玉珍的提案，民進黨可說是高度戒備，研判最快在本日立法院院會被藍白在野黨強行表決通過，立法院民進黨團書記長陳培瑜甚至頂著低溫不到10度的大寒流，漏夜於議場前排隊，準備進行議事攻防。

不過到了本日上午正式開會時，藍白在野黨並未把陳玉珍的提案排入議程之中，這讓民進黨一方面虛驚一場，一方面也是暫時鬆了一口氣。

儘管如此，對於民進黨團提出審議中央政府總預算及國防特別預算條例的議程草案，藍白在野黨仍挾人數優勢，以59票比50票予以封殺。

韓國瑜忙見柯文哲，本日會議草草收場

藍白在野黨挾人數封殺民進黨所提出之議程草案後，對於後續的議案，國民黨籍立法院長韓國瑜一概宣布「另訂期處理」，旋即於上午11時27分宣布休息，本日院會到此結束，留下在場一臉錯愕的民進黨立委，痛批立法院今天又空轉一天。

知情人士透露，儘管民進黨昨天風聲鶴唳，以為今天會上演攻防戰，但其實韓國瑜早已安排本日要跟民眾黨創黨主席柯文哲會晤，並且也傳出中午有藍委餐敘，所以本日根本無意開會，便「另訂期處理」草草收場。

民進黨立委吳思瑤痛批，本屆立法院一再延會，預算會期不審預算，忙於政治對立與政爭操作，已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆。

