即時中心／高睿鴻、黃彥翔報導

立委高金素梅昨（8）日因詐領助理費、非法輸入中國快篩試劑2大案件，遭到北檢起訴求重刑，她甚至還被指控，可能涉及更多國安相關案件；不僅與北京政商關係匪淺，更有不少可疑金流待查明。國民黨立委羅智強對此非常不滿，昨天也特別提及，目前已有17名在野陣營立委有案在身；但同時，也因此遭外界質疑，立法院國民黨與民眾黨團，不斷聯手表決通過延會，是否就是為了「保護傘開好開滿」？對此，閣揆卓榮泰也回應了。

藍白不斷延會！遭質疑「保護傘開好開滿」 如今高金素梅也涉案

回顧過去近兩年半時間，本屆立法委員自上任後，便不斷祭出延會手段，即便頻遭外界質疑議事效率差、破壞既有程序，藍白兩黨仍憑人數優勢，屢屢投票通過延會。從第1會期到現在，每個會期都宣布延會，包括今（2026）年5月中，民眾黨團再次對當前的第5會期提出延會案；最終，也以53張同意票比39張反對，三讀通過延會案，使本會期將延長至8月31日。

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然而，藍白非但沒有利用延會的時間，加緊處理攸關民生的預算案，反而繼續提出各種高爭議性法案；例如，白營主席黃國昌、藍委翁曉玲最近更擬修《刑事訴訟法》，可能將大改羈押規則。而公民團體「公民監督國會聯盟」今（9）日更批評，藍白先前通過延會時，大張旗鼓宣稱，要處理重大法案與預算，結果今天馬上破功，竟只在開會短短11分鐘，就宣布閃電散會；總計今天僅三讀《文化資產保存法》、《市區道路條例》兩項法案的文字修正，就立刻解散，令人傻眼。

而如今，高金素梅等人涉弊、且多名在野黨立委有案在身，也讓外界不免質疑，不斷延會是否就是為了「保護傘開好開滿」，讓立委能持續地享有「不受逮捕特權」。

一直延會還不審預算！卓榮泰出面譴責了

對此，卓榮泰今天也再次為了預算案，出面呼籲國會立委，應好好利用延會期間加以審議。他直言說，「萬事末如預算急」，例如這幾天全台猛降大雨，即便自己已前往氣象署視察，但又考量到若相關的預備金、災損金，在預算遲遲不能通過的情況下，到底要怎麼動用？面對天災肆虐，卓榮泰說，當然希望大家都平安無事，所以更也希望，國會能利用延會的過程，考量到「萬事末如預算急」、趕快將預算審完。

當然，除了最著急的天災相關預算，卓榮泰也表示，很多攸關人民的各種福利照顧、國家的經濟發展、科技發展、甚至是重要的國防相關的產業等，都在等待立法院，好好地趕快將預算審完。

最後，卓榮泰更說重話，「不要只會研會！或光是排很多考察、很多與民生不相關也不急迫的法律案」，最重要的還是預算，應該要趕快讓它通過。更何況，卓揆也表示，如果法律案的審議，甚至還是只排「他們自己喜歡的法案」，對於福國利民的角度而言，確實是沒什麼太大幫助。「所以我還是希望，能盡快地將這些預算盡速審完，這樣才是國會對人民最好的交代」，他說。

原文出處：快新聞／在野黨很怕？驚傳17立委涉案「狂開延會保護傘」卓榮泰嚴正譴責

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