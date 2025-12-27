在野黨拋未來帳戶 劉建國籲審查預算否則都是空談

▲在野黨拋未來帳戶，立委劉建國籲審查預算。（相片立委劉建國國會辦公室提供）

【記者 劉春生／雲林 報導】針對在野黨近期主張推動「台灣未來帳戶」政策，然而115年度中央政府總預算至今被在野黨杯葛，無法進入立法院審查。與此同時又拚命提出大撒幣政策，光是台灣未來帳戶保守預估經費就高達4,030億元。對此民進黨立法委員 劉建國 （26）日表示，任何重大社會政策都必須建立在可行的財政基礎與完整的預算規劃之上，否則只是在對社會開支票、畫大餅。

劉建國指出，在野黨提出「台灣未來帳戶」的概念，實際上源自他多年來推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」制度。該制度針對低收入戶、中低收入戶及長期安置的弱勢兒少，由政府與家長採「一比一提撥」方式，共同為孩子累積未來發展資金，協助其在18歲成年後，不論升學或創業，都能擁有第一桶金。

劉建國回顧，早在民國104年便提出兒少發展帳戶的政策構想，歷經與衛福部等行政機關長達38個月的反覆溝通、盤點預算、評估政策影響，最終於107年5月完成三讀，通過《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》。政策推動至今已超過8年，截至今年11月，已有3萬8,892名弱勢家庭孩子開戶，累計存款超過32億元，支持弱勢孩子成長追夢。

對於在野黨目前提出的「台灣未來帳戶」，劉建國強調，並非不能討論，但更不能忽略背後龐大的財政負擔。以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期啟動經費即高達1,185億元，未來12年政府支出約2,844億元，合計至少需4,030億元，且尚未納入持續出生的新生兒人數，相關財政衝擊顯然需要更審慎、細緻的評估。

劉建國直言，目前在野黨一方面杯葛「115年度中央政府總預算」審查，另一方面又修惡《財政收支劃分法》，對行政院提出衝擊較小、較具平衡性的版本拒絕溝通，同時不斷拋出高額支出政策、加碼補貼，「這樣的大撒幣式開支，究竟是為了人民，還是為了政黨利益，債留子孫？」

劉建國再次呼籲在野黨，儘速回到國會理性協商的軌道，共同完成115年度中央政府總預算審查，並重啟財劃法的實質討論，否則再多的政策口號，終究只會淪為空談。

