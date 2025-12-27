在野黨拋未來帳戶 劉建國籲審查預算

針對在野黨近期主張推動「台灣未來帳戶」政策，然而一一五年度中央政府總預算至今被在野黨杯葛，無法進入立法院審查。與此同時又拚命提出大撒幣政策，光是台灣未來帳戶保守預估經費就高達四千零三十億元。對此民進黨立法委員劉建國二十六日表示，任何重大社會政策都必須建立在可行的財政基礎與完整的預算規劃之上，否則只是在對社會開支票、畫大餅。

劉建國指出，在野黨提出「台灣未來帳戶」的概念，實際上源自他多年來推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」制度。該制度針對低收入戶、中低收入戶及長期安置的弱勢兒少，由政府與家長採「一比一提撥」方式，共同為孩子累積未來發展資金，協助其在十八歲成年後，不論升學或創業，都能擁有第一桶金。劉建國回顧，早在民國一零四年便提出兒少發展帳戶的政策構想，歷經與衛福部等行政機關長達三十八個月的反覆溝通、盤點預算、評估政策影響，最終於一零七年五月完成三讀，通過《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》。