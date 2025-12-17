在野黨拋震撼彈！張啓楷：告發卓榮泰瀆職罪、擬對賴清德提出彈劾、號召全民上街頭

立法院通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰竟決定「不副署」，不執行，引發在野黨強烈不滿。民眾黨立法委員張啓楷今（17）日接受訪問時拋出震撼彈，痛批行政院此舉已涉嫌違法，將向檢調告發卓榮泰涉犯《刑法》瀆職罪；同時更透露，在野黨正密切討論針對總統賴清德提出「彈劾案」。

賴清德、卓榮泰。（資料照／中天新聞）

卓榮泰拒執行三讀預算 張啓楷斥：涉犯刑法抑留剋扣罪

張啓楷指出，法定義務支出牽涉廣大民眾福利，卓榮泰卻以「不副署」或不執行來應對。張啓楷怒斥，卓榮泰與賴清德已成為台灣民主法治的罪人，此舉不僅是政治問題，更將進入嚴重的司法層次。

張啓楷表示，依據《刑法》第129條（違法徵收抑留剋扣罪），公務員對於職務上應發給之款項，明知應發給而抑留不發或剋扣者，即構成瀆職。他強調，曾在立法院當著法務部長的面舉發此事，但至今未見偵辦，因此民眾黨將進一步向檢調正式告發卓榮泰瀆職，呼籲司法機關介入調查。

張啓楷。（資料照／中天新聞）

比照南韓尹錫悅？ 在野黨研議啟動「彈劾賴清德」

除針對閣揆採取法律行動，張啓楷更透露一項重大政治動作。他表示，這兩天內部已開始密集討論，鄭重考慮對總統賴清德提出「彈劾案」。

張啓楷說明，依據《憲法增修條文》，立法院有權對總統的失職提出彈劾，只要經過二分之一以上的立法委員通過，彈劾案即成立。一旦成立，總統必須到立法院說明。但他說，依照賴清德賴皮的個性，可能會拒絕出席，但立法院必須留下歷史紀錄，在野黨目前已與國民黨方面展開接觸與討論。

張啓楷並以南韓前總統尹錫悅日前宣布戒嚴失敗為例，批評賴清德正走向「獨裁」與「尹錫悅的老路」。他指出，尹錫悅當時下令軍警逮捕國會議員，最終因全民覺醒及軍警拒絕執行違法命令而失敗，淪為國際笑話；而賴清德目前不僅發動大罷免潮，更讓黨意凌駕民意，製造社會撕裂與對立。

號召全民上街頭

張啓楷最後強調，面對行政權的獨大與違法，除了法律與憲法手段，民眾黨也號召全民共同關注。若執政黨仍執迷不悟，將發動民眾一起上街頭發出怒吼，抗議政府無視法治、剋扣人民救命錢與建設經費的惡行。

