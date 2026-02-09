在野黨挾軍人加薪交換預算審議 台灣基進：消費軍人、侮辱國軍

公督盟等民團9日舉行「立委爽領30萬年終，全民9兆預算慘遭「欠過年」！藍白不顧台灣民生，忙向中共獻媚！」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者陳治程／台北報導〕農曆年假將至，立法院也已展開新會期，但中央政府總預算案、行政院國防特別預算條例草案至今仍未付委，不只政界關切，美國跨黨派參議員也罕見點名在野黨慎思審議決策。對此，台灣基進秘書長馬依翔表示，軍人加薪等條件不該是藍白癱瘓國會的藉口，更直言此舉是「消費軍人」，汙辱國家尊嚴。

民團公督盟今(9)日偕時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等政黨共同召開記者會譴責藍白立委罔顧台灣民生爽領30萬年終、卻積欠全台人民近9兆預算，呼籲朝野盡速協商，化解紛爭。針對國民黨日前稱政府若承諾追加編列軍人加薪及警消、海巡退撫經費，就付委總預算和國防特別條例草案，台灣基進秘書長馬依翔批評，預算審議是國會憲政職責、不該以「軍人加薪」等條件作前提，直言此舉形同「侮辱軍人尊嚴」。

行政院去年11月底提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，全案規劃8年新台幣1.25兆經費，採購七大項裝備；然全案至今仍遭立法院在野黨團杯葛，民眾黨團更提出自家國防特別條例草案，影響全案審議；另一方面，美國共和黨參議員瑞胥(Jim Risch)日前發布跨黨派聲明，呼籲朝野合作審議國防預算，美國國務院、AIT也已表態支持我國提升軍事投資，引發熱議。

馬依翔說，對軍人真正的尊重，是讓國防預算正常審查、建軍備戰不中斷，而不是一邊喊照顧軍人，一邊阻擋國防預算。他直言，藍白以軍人福利十度阻撓國防特別預算條例草案，既無法讓軍人獲得精良裝備，還被推上輿論風口，這不是支持軍人，而是消費軍人，更向國際傳遞台灣缺乏自我防衛決心的危險訊號。

馬依翔重申，若我國沒有足夠軍事實力、沒有精良武器，將無法嚇阻中國對台動武，使國軍弟兄一上戰場就成炮灰，更無法保衛在後方的父母妻小？他最後正告藍白兩黨，繼續擱置軍購預算，就是拿台灣的國防安全以及每㇐位國軍弟兄的生命在賭注。

