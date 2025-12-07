在野黨控「輔選」害2警傷 綠委駁蕭美琴赴宜藍是公務

副總統蕭美琴6日於台南行程中，表達對兩位受傷員警的關心和不捨。（圖／TVBS）

副總統蕭美琴日前到宜蘭關心金柑產業等行程時，因交通管制導致兩名員警受傷，引發政治爭議。在野黨指控此行程實為輔選民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，違反行政中立而釀禍。蕭美琴與行政院長卓榮泰已於事後前往醫院探視受傷員警，並透過社群媒體表達歉意，期盼員警早日康復。此事件引發各方不同解讀，包括行程性質爭議及網路陰謀論。

副總統蕭美琴12月5日到宜蘭關心金柑產業時，自家提名的宜蘭縣長參選人林國漳以「行政院顧問」身分全程陪同。然而，行程因交通管制不幸導致兩名員警受傷，引發在野黨強烈質疑。在野黨認為這起意外是因副總統為輔選而違反行政中立所造成。

對此，民進黨立委陳俊宇反駁表示，蕭美琴的行程並非輔選性質。然而，從副總統的公開行程可見，身穿政院顧問背心的林國漳幾乎全程緊跟在側，副總統臉書上的照片也多次出現林國漳的身影。蕭美琴在公開場合更曾表示林國漳是「好夥伴」，並提及「希望未來當好縣長」等言論，使在野黨更加質疑此行程的真正目的。

國民黨立委吳宗憲表示，全國人民都看得懂，這只是包裝成公務行程的輔選行程，實際上就是在打選戰。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠則指出，蕭美琴明白地在媒體面前推薦對手，完全違反了行政中立。

面對這些批評，林國漳並未正面回應，僅在社群媒體強調，他在第一時間得知員警受傷後，立即前往陽明大學附設醫院關心傷勢，並表示此刻最重要的是傷者早日康復。

此事件也引發網路陰謀論，有網友將此次事件與蕭美琴過去在捷克差點出車禍的經歷連結，質疑是否有境外勢力刻意搞鬼。而蕭美琴則於12月6日在台南行程中再次表達歉意，並在結束行程後返北，與卓院長一同探視受傷員警，希望透過這些行動平息外界的不滿情緒。

