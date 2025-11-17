在野黨推動恢復「公投綁大選」 民調五成八贊成、二成八不贊成

台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發表「在野黨推動恢復『公投綁大選』的民意反應」即時民調，內容顯示，五成八贊成，二成八不贊成。贊成比不贊成多百分之三十。基金會董事長游盈隆直言，民意一面倒站在在野黨這一邊。

游盈隆認為，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。

民調詢問，最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復「公投綁大選」，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問贊不贊成。結果發現：百分之二十點二非常贊成，百分之三十七點八還算贊成，百分之十四點九不太贊成，一點也不贊成佔百分之十三點五，百分之十沒意見，百分之三點六不知道。

游盈隆分析，與上次即去年十二月調查結果相比，國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，是一面倒支持恢復「公投綁大選」。贊成「公投綁大選」略減百分之一點二，不贊成減少百分之三點五，這一來一往，使贊成者比不贊成者多達百分之三十。

他指出，自二○二二年十月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，是一個壓倒性多數，而不贊成者則是穩定下滑，現在是最低的時候，只有二成八。

游盈隆提到，從政黨支持傾向看，民進黨支持者有高達三成九力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。

他進一步說明，民進黨支持者，三成九贊成，五成不贊成；國民黨支持者，七成二贊成，一成七不贊成；民眾黨支持者，八成二贊成，一成四不贊成；中性選民，五成六贊成，二成二不贊成。

游盈隆指出，從年齡層、教育背景、職業背景來看，都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，各地贊成與不贊成比例差距都呈現一面倒支持「公投綁大選」。

此項民調委託山水民意研究公司進行，訪問期間為今年十一月十到十二日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話百分之七十，手機百分之三十。有效樣本一千零八十五人，市話七百六十人，手機三百二十五人；抽樣誤差在百分之九十五信心水準下約正負百分之二點九八。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。