在野黨提718億民生預算協商破局 張啓楷批綠「烙跑又不支持」

民眾黨立委張啓楷昨(22)日在立法院針對中央政府總預算僵局提出嚴厲批評,指責民進黨政府是「始作俑者」。他表示,在野黨主張優先動支718億元、共38項新興計畫預算,但行政院卻持續阻擋,形同凍結98%的中央政府總預算。

張啓楷強調,中央政府總預算高達3兆350億元,在野黨提出的718億元僅占2.4%,其餘98%預算形同遭到凍結。他質疑,除了這718億元外,難道其他預算項目都不攸關民生、不迫切需要嗎?他呼籲在野黨「回頭是岸,以天下蒼生人民為念」,不要只象徵性放行2.4%預算來安慰人民。

張啓楷痛批,違法不編預算的是行政院,擋預算的也是行政院。他指出,去年使用的預算處理方式今年為何不用?行政院長卓榮泰已經提出覆議超過10次,根本是「故意製造對立、撕裂台灣」,霸凌各部會與全民。

他進一步表示,在野黨已提出至少28項、718億元的迫切民生與經濟預算,包括Tpass、防洪治水、生育補助等項目,民進黨自己也說很重要,卻不但在協商時「烙跑」,還不支持這些預算。張啓楷提出兩個解方:一是比照去年模式,針對軍人加薪、警消所得替代率提高等項目白紙黑字簽字,馬上追加預算;二是先通過新興計畫預算,呼籲民進黨「不要再擋、不要再抹黑」。

