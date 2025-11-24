在野黨揚言退回政院版財劃法 卓榮泰盼找出可行之道 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，將送立法院審議。立法院國民黨團總召傅崐萁說，政院版草案沒有試算公式，及各縣市實際分配數字；民眾黨團總召黃國昌則稱，政院版草案片面刪除計畫補助款2646億元，將要求退回。行政院長卓榮泰今（24）日表示，中午將進行行政、立法協調會議，他會聽聽執政黨團委員跟在野黨團日前怎麼溝通，盼找出可行之道。

卓榮泰坦言，上禮拜五立法院的狀況，執政黨團都有一點無力感，故中午將進行行政、立法協調會議，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。他更直言，總預算能順利審議，也關乎明年長照3.0的推動，「沒有中央總預算，寸步難行」。

卓榮泰表示，長照2.0滿意度高達9成以上，預算自1.0的49.5億增加到2.0的920億，服務人口從9萬到75.7萬，高達8.4倍，解決很多家庭困難、中央希望「醫照整合」雙核心早日推動，故衛福部引進世界國家例子、根據國內情況調整，這條路只能成功、不能怠慢，希望取得立法院支持。他說明，明年關乎長照3.0的預算高達1100多億，更將原有一年補助12萬額度，提升至18萬，倘若沒有中央政府總預算，一切都是白談。

「要正面看待財劃法。」卓榮泰也喊話立法院，與行政院能夠好好協談、相互信任，透過中央、地方合作模式，讓台灣人民能夠在這片土地上安心、快樂生活。

立委牛煦庭則認為，行政院若對自己版本有信心，就公開公式。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

