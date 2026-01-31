在野黨擋1.25兆軍購 盧秀燕稱國安至上但「買的東西是否有助國防」

針對軍購案，台中市長盧秀燕表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，「但應該要買哪些東西，買的東西是否對我國國防幫助」。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院提出8年期上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案至今無法付委。台中市長盧秀燕表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，「但應該要買哪些東西，買的東西是否對我國國防幫助」。

盧秀燕今天前往市黨部投票中常委選舉，會後被問及軍購案，她回應，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，「但應該要買哪些東西，買的東西是否對我國國防幫助」，另外也希望準時交貨，立委會加以審查。

美國在台協會(AIT)一週內兩度拜訪台中市政府，1月24日AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯先行拜會，28日AIT處長谷立言親自到訪，對此，盧秀燕表示，台中與美國有深厚情誼，2次會談很順利，交換議題也很廣泛。

