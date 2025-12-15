在野黨沒路了？ 媒體人：立法自由 好玩的才開始

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

對於行政院院長卓榮泰宣布，針對財劃法修法案，決定不予副署。在野黨真的沒路可走了嗎？媒體人在臉書《文翔政論》表示，他看到了一條康莊大道，一條立法自由的坦途，好玩的才正要開始呢！

行政院院長卓榮泰今（15）日15時30分在行政院舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，並在會中宣布，針對立法院今年11月14日三讀通過財劃法修法案，將依照憲法第37條決定不予副署本次修法。

在野黨還能怎麼辦呢？真的沒路可走了嗎？對此，有媒體人在臉書《文翔政論》表示，他看到了一條康莊大道，一條立法自由的坦途，好玩的才正要開始呢！

廣告 廣告

《文翔政論》指出，由於不副署就能讓法律失效，卓榮泰一人權力已經冠居全國，比他上司賴清德還大，他可以決定哪個法律他要執行或不要執行，全憑「覺得」來判斷。

《文翔政論》笑稱，反正修法三讀，法律也不會真正生效，一切還要看行政院長的臉色，立法院應該來當聖誕老人、財神爺的角色，一次滿足所有民眾的願望吧！讓卓榮泰來踩剎車。

《文翔政論》直言，徵兵制廢了吧！連替代役都不必當，提個超級新青安，每個年輕人保證出社會十年內一人一套房。週休三日直接三讀吧！中產以下階級都免稅，生一胎送百萬。環島高鐵蓋下去，核電配比規定到50%。軍費1.25兆怎麼夠？反正都舉債，軍費5兆、10兆都開下去啊！台灣之盾做起來！

《文翔政論》諷刺，反正卓榮泰不副署，反正三讀條文已成具文，修法也不必考慮可行性或顧及大局了，大家就發揮創意，卓榮泰會幫大家篩選哪些法可以上路，來看看卓榮泰有多麼會挑。

《文翔政論》強調，看他是要實現人民的願望，還是他要說做不到，那就是跟民意對幹，大家上街一起反他，民進黨就是反改革、反進步、反造福人民。

【看原文連結】