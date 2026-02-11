在野黨版竟全刪！參謀總長曝建構C5ISR對國軍「擊殺網」重要性

〔記者方瑋立／台北報導〕1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院遭在野黨聯手阻擋10次，不願付委審查。參謀總長梅家樹上將今(11)日在總統府記者會中親上火線，強調面對中共軍事擴張與灰色地帶襲擾，國軍急需建構「多域拒止」與「韌性防衛」能量；其中，特別預算將投入建置高科技的C5ISR系統，透過AI輔助決策與情資分享，打造國軍從上到下的「共同作戰圖像」，以加速「擊殺網」的建置。

梅家樹今天在總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會上簡報指出，國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略，在特別預算中規劃了「濱海打擊」、「地面縱深作戰」及「整體飛彈及空中防禦」等關鍵戰力。

有鑑於目前立法院已付委的，僅有民眾黨團所提軍購版本，其中完全刪去C5ISR及AI輔助指管，以及非紅供應鏈、台美合作研製等所有預算。梅家樹今天在記者會上強調「C5ISR系統」(指揮、控制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察)在「韌性防衛」中的核心角色。

梅家樹說明，現代化戰爭講求決策速度與精準度，特別預算將著重於籌獲「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」。這套系統獲裝後，將能讓國軍從最上層的指揮中心，一直到基層部隊，都能建立完整的「共同作戰圖像」，有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。此外，結合先前已編列的軍民資通韌性計畫，將全面提升國軍的資安防護、指管備援及基礎設施搶救能力。

在「多域拒止」方面，梅家樹表示，將籌建自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統、各型戰術與低空防空飛彈，搭配整合式戰場管理系統，建構高中低層的攔截火網，打造「台灣之盾」。同時，也將引進低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

梅家樹也再度強調，美方已於上週遞交M109A7自走砲等案的「發價書」(LOA)草案，並規劃於今年3月31日前完成簽署與首期款匯付。他示警，若特別條例無法及時付委審議，將影響簽署時間，恐導致全案取消。

梅家樹強調，中共每日派遣機艦襲擾並演練針對性預算，敵情威脅嚴峻。他籲請國人支持國防採購特別條例，讓國軍能以集中資源、穩定預算的原則，籌獲新興高科技關鍵戰力，展現自我防衛決心。

總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。(記者叢昌瑾攝)

