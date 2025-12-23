在野黨發動彈劾賴清德 「600萬人網路連署」是真的嗎？

（德國之聲中文網）台灣在野黨陣營上週五（12月19日）宣布要提案彈劾總統賴清德，質疑他「推動主導違憲行動」，有如民國初年企圖稱帝的袁世凱。

週二（23日），在國民黨與民眾黨的人數優勢下，立法院程序委員會已將賴清德彈劾案排入26日的院會議程，屆時在野黨打算邀請賴清德列席說明，並舉辦彈劾公聽會。國民黨團書記長羅智強表示，預計明年5月20日左右進行彈劾案表決。

彈劾的背景

賴清德就任總統後，台灣政局呈現「朝小野大」的局面，朝野對立也成為過去一年來的常態；公民團體在民進黨推波助瀾下曾掀起「大罷免」浪潮，但最終以失敗收場。

今年11月，在野黨於立法院三讀通過《財政收支劃分法》（簡稱《財劃法》）修正案，台灣行政院長卓榮泰對此表達疑慮，隨後決定以「不副署」法案的方式，讓《財劃法》修正案無法正式生效。

這是台灣史上第一次有三讀通過的法案未獲行政院長副署；根據《中華民國憲法》，法案在立院三讀之後，總統應依法公布法律，且須經過行政院長「副署」，使其生效。

這波爭議之中，執政黨與在野黨都指責對方違憲。

民進黨主張，《財劃法》在立法院的審議過程及內容「悖離民主原則與權力分立」，而「不副署」是憲法賦予行政部門的救濟方式，藉此才得以反制國會的「多數暴力」、捍衛台灣的民主憲政及國家發展。

國民黨及民眾黨則認為，賴清德政府只有「少數民意」背書，卻以「行政權凌駕立法權」，形同「邁向獨裁」，因此有必要對賴清德啟動彈劾程序，並要求他到立法院說明。

「600萬人」連署彈劾賴清德？

在野黨宣布發起彈劾行動的同日（19日），前國民黨立委蔡正元、郭正亮、邱毅等人號召發起網路連署行動；隔天，《中國時報》等台灣媒體便稱已有「600萬人次」上網連署彈劾賴清德，且網站一度因流量太多而當機；中國的《海峽導報》、中評社等媒體亦跟進報導此事，相關詞條更登上微博、百度熱搜話題。

據上述媒體說法，「600萬」這個數字，已經比賴清德去年初台灣總統大選所獲的558萬票還多。郭正亮說，「龐大的反對民意已對賴清德構成巨大壓力」；蔡正元則稱「民意已經很清楚」，也證實了彈劾賴清德的正當與合法性。

不過，此連署的公信力在台灣引發爭議，網站製作者身分不明，是否真有「600萬人」連署有待商榷。

實際瀏覽該網站，欲連署彈劾賴清德僅需提供一個名稱和一個電子郵件即可，並無身分驗證機制，亦無從確認是否一人僅連署一次。台灣時事評論員吳靜怡質疑，該網站可以「快速刷高」數字，並非嚴謹的連署系統，且存在數據蒐集的資安疑慮。

截至週二（23日）上午，該連署網站上的進度條顯示「100%」達到「6,894,744」人連署的目標，但具體的連署人數一直呈現為「載入中」，底下則有小字註明「因發現有機器人惡意攻擊造成數字異常，會進行資料庫重整後呈現更正確數字」。

賴清德目前有多少民意支持？

根據台灣民意基金會23日發布的12月全台民調，對於賴清德處理國家大事的方式，贊同者佔43.4%，不贊同者為48.6%；跟上個月相比（贊同者37.9%、不贊同者50.2%），賴清德的聲望有所上升。

至於「是否支持行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案」，支持者佔39.2%，不支持則為42.8%。

對於此次民調結果，剛獲提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這顯示賴清德過去一個月的施政表現「獲得民意正面回應」，尤其是在外交、國安方面主動設定政治議程；值得注意的是，對他施政「非常贊同」及「非常不贊同」者都上升，中間的溫和派則是減少，這表示台灣的政治兩極化趨勢捲土重來。

對於賴清德遭發動彈劾一事，台灣總統府發言人郭雅慧19日回應，既然在野黨能夠大動作發動彈劾，恰恰證明了立法院擁有制衡行政權的手段，「沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重」。

根據現行法規，總統彈劾通過的門檻相當高：首先在立法院，需要有全體立委二分之一以上提議、三分之二以上決議，才能聲請憲法法庭審理；到了憲法法庭，則要由大法官現有總額的三分之二以上同意，才可宣告彈劾成立、使被彈劾者立即解職。

目前一般認為賴清德彈劾案恐怕難以通過立法院這關，因為民進黨佔了51席，而國民黨（52席）及民眾黨（8席）加總起來，也遠不及法規所需的三分之二（76席）門檻。

作者: 周昱君