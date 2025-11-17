在野黨突襲財劃法 卓榮泰撂話「全面迎戰」 本週「卓韓會」恐生變？

上午閣揆卓榮泰喊出「全面迎戰」，下午行政院便召開臨時說明會（圖片來源／胡智凱攝影）

行政院8月已送出明年度中央政府總預算，未料在野黨上週於立法院再度修訂財劃法，並要求退回總預算、按照新法重新編訂。對此，行政院長卓榮泰強硬回擊，不只表示「全面迎戰」，亦預告本週四將送出政院版財劃法修正案。

此外，卓榮泰原擬於本週與立法院長韓國瑜相見，商討如何通過總預算案，但如今受到在野黨修訂財劃法及要求退回總預算之影響，導致卓揆喊出「全面迎戰」，因此也給「卓韓會」投下變數。綠營人士表示，基層支持者確實不看好「卓韓會」，若相會則盼卓揆展現強硬姿態。

行政院發言人李慧芝則回應，目前還是希望各方優先理性思考行政院版本的財劃法，因為這真的是一部能夠更讓台灣均衡發展的財劃法，真正能夠照顧到多數人民，所以還是希望各方能有最起碼的理性討論，也希望不要意氣用事。

不滿在野黨突襲再修財劃法，卓揆撂話「全面迎戰」

針對在野黨再度修訂財劃法並要求重編總預算，卓榮泰本日親自表態，覺得非常遺憾跟訝異。他指出，上禮拜早已向立法院預告，本週行政院會提出《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，並已在上週就發文邀請各地方政府做最後確認，但立法院卻提前匆忙再修訂財劃法。

卓揆抨擊，立法院通過的內容將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算於無法編列。他強調，有一個更均衡、更公平、更縮短城鄉差距的財劃法，這才是因應之道。但是對於立法院在野黨團突然的動作，「行政院會全面迎戰」！

針對政院版財劃法，卓榮泰預告，行政院會在今天再做最後一次的認定，明天也會跟地方政府商談，並在本週四行政院例行院會正式討論及通過，屆時會送立法院進行審議。

在野逼中央再舉債2646億，卓揆：將超過法定舉債上限

對於在野黨再度修訂之財劃法，卓榮泰指出，明年度統籌稅款中央已大幅釋出4,165億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律。

卓榮泰也指，明年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，這將嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

卓榮泰進一步指出，明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行，為此行政院將會在憲政體制中尋求救濟。

政院版財劃法面面俱到，初步僅3縣市反對

針對財劃法爭議，本日行政院亦臨時召開說明會，由發言人李慧芝、財政部國庫署陳柏誠署長、主計總處陳慧娟副主計長等官員進行說明。李慧芝指出，由於行政院8月已送出明年度總預算，各地方政府也據以編列其總預算，如今在野黨突襲財劃法，不只衝擊中央政府，也會衝擊地方政府，故實在窒礙難行

陳柏誠則說明，政院版本財劃法已跟全國各縣市經過5次會議討論，相較在野黨版本偏重首都，政院版則是兼顧各縣市均衡發展，而且保證各地方政府所獲得的統籌分配稅款及一般性補助款，不會低於今年度的所獲得之額度，因此在會議中僅有台北市、新北市、新竹市反對。

卓韓會恐生變？李慧芝：盼先理性思考政院版財劃法

此外，卓榮泰原擬於本週與立法院長韓國瑜相見，商討如何通過總預算案，但如今受到在野黨修訂財劃法及要求退回總預算之影響，導致卓揆喊出「全面迎戰」，因此也給「卓韓會」投下變數。

面對朝野氣氛急轉直下，綠營人士分析，當前氣氛確實不適合卓韓會，而且也看不出來韓國瑜有何能耐化解財劃法、總預算、中國跨境鎮壓沈伯洋...等種種朝野分歧，所以包含基層支持者在內，綠營內部確實不看好「卓韓會」，且若確定真有卓韓會，也盼卓揆展現強硬姿態，替綠營一吐怨氣，切勿示弱示軟。

行政院發言人李慧芝則回應《信傳媒》記者，目前還是希望各方優先理性思考行政院版本的財劃法，因為這真的是一部能夠更讓台灣均衡發展的財劃法，真正能夠照顧到多數人民，所以還是希望各方能有最起碼的理性討論，也希望不要意氣用事。

