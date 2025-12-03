在野黨聯手封殺1.25兆國防特別條例 林佳龍：會給國際錯誤訊息

外交部長林佳龍備詢。廖瑞祥攝



行政院會上週通過預算匡列新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但在昨天（12/02）中午舉行的立法院程序委員會中遭國民黨與台灣民眾黨立委聯手封殺，無法順利排入12月5日院會議程。對此，外交部長林佳龍今天（12/03）表示，這會給國際錯誤的訊息，政府應該積極與在野黨做溝通，期待加速進入程序委員會。

立院外交及國防委員會今天邀請外交部、國家安全局報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

林佳龍會前受訪被問到政院提出1.25兆國防特別預算一事，林佳龍回應表示，國防要展現我們的決心能， 國防改革包括軍費提高、兵役延長、不對稱作戰準備，以及全社會防疫任性都是國防改革的一部分。

林佳龍表示，這項特別預算編列代表政府的決心、全民支持，以及進行更大幅度自我防衛能力提升，都是展現決心一部分。

民進黨立委羅美玲在質詢時也關切在野黨在程序委員會封殺1.25兆國防特別條例，對此，林佳龍表示，立法院沒有排入議程這會給國際一個錯誤的訊息，政府也要積極跟在野黨做溝通，期待加速進入程序委員會去審查預算、加速通過。

