在野黨自提軍購條例 總統：政院版一定要如期付委 在野可提修正

賴清德總統今天(11日)偕同三軍司令一同召開記者會，呼籲立法院春節後能儘速通過「國防特別預算條例」，避免影響關鍵武器的交付。針對在野黨自提軍購條例，總統表示，根據憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，他呼籲「行政院的版本一定要如期付委如期審查」，在野黨可以提修正動議，發揮監督專業，這對國家才是最好的。

行政院提出8年新1.25兆元的「國防特別條例」草案，因在野黨杯葛迄今未付委。賴清德總統11日偕同三軍司令一同召開「守護民主台灣國防特別預算」記者會，強調軍方和執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用。總統並說，「國防特別條例」若遲未通過，可能會讓台灣跌出軍售優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更讓國際質疑台灣自我防衛決心，呼籲朝野政黨年後開議能儘速審查、通過國防特別條例。

針對民眾黨立院黨團已提出自家軍購版本，國民黨也傳出將跟進，賴總統在接受媒體提問時表示，民眾黨版的軍購特別條例草案已經付委，媒體報導國民黨也將自提版本，他希望當國會審議軍購條例時，一定要有政院版。

總統隨後也說明政院版「國防特別預算條例」必須付委審查的兩大原因。首先，根據我國憲法，行政權是屬於政府，監督權是屬於立法院，所以一定要有行政院的版本，才符合憲法的要求。其次，因國防特別預算非常專業，若沒有政院版本一起審查，缺少國防部專業對各項武器購買的專業規劃，這對整體建軍相當不利。總統說：『(原音)所以我是還是要苦口婆心的呼籲，行政院的版本一定要如期付委如期審查，在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，那這樣的話對國家來講才是最好的。』

總統也談及，他有注意到這一屆的立法委員有許多是來自地方議會，但地方議會的運作與中央的立法院、行政院運作不同，他也曾當擔任過地方首長，深知地方工作的事項、層次與國家最高民意殿堂立法院、行政院或考試院、監察院、司法院間的運作完全不同。為此，他要特別呼籲在野黨，在立法院行使立法職權的時候，一定要了解這與地方議會運作不同，必須遵守憲政，如此一來政府整體的政策才能順利推動。(編輯：陳士廉)