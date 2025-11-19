「在野黨要扛起執政黨的責任」 鄭麗文：藍白要1加1大於2讓台灣人民成贏家

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」登場，鄭致詞時表示，希望未來藍白合作能1加1大於2，目標帶給台灣人民最好政策、團隊、治理，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，如此台灣人民將會是最大贏家。

鄭麗文批評，民進黨執政以來倒行逆施、毀憲亂政，無所不用其極的追殺、團滅在野力量，讓媒體一言堂化、司法全面淪陷，破壞台灣民主基石，但也正因如此複雜、艱辛、危險的大環境，把藍白兩黨拉到一起。

鄭麗文說，台灣沒有時間了，不能再坐吃山空內耗，「在野黨要扛起執政黨的責任」。

鄭麗文也提到，台灣有今天民主、自由、法治、均富社會得來不易，但在總統賴清德主政下，幾十年的辛苦可能毀於一旦，未來藍白要面對全新挑戰，除將延續國會合作、捍衛憲政民主、照顧民生經濟、確保弱勢基層得到照顧。

鄭麗文表示，藍白合作是國際民主政黨合作創舉，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，希望從今天開始，在民主政黨合作上，要從過去一年在國會合作，開始擴大至深化到地方自治、地方選舉，讓選舉能得到最佳成果。

鄭麗文說，未來不希望地方民主選舉因鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，反盼藉藍白合作1加1大於2，讓選舉選賢與能、為國舉才，讓每個有意為民服務政治人物能展長才、優勢，選出最好團隊、最強且符合人民期待候選人當選。

鄭麗文表示，除人選與團隊，也要產生最佳政策，讓所有階層不同民眾，因藍白全方面合作、無死角，長短互補，在未來民選政府都受到重視照顧，最後受益一定是所有台灣人民。

鄭麗文也提到，立院藍白兩黨團過去這一年多來，從國會改革重要理念，到一路走來所有福國利民眾要主張，到今天立院爭執不下的財劃法，歷經千辛萬苦、風風雨雨，經過各種考驗與試煉，保衛憲政民主最核心價值。

