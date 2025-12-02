在野黨要求總統赴立院即問即答 總統府：憲法法庭已判定違憲

在野立委提出總統赴立法院國情報告必須接受即問即答的要求，總統府發言人郭雅慧今（2）日表示，總統賴清德對於國情報告已表達立場，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，賴清德非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧指出，至於國情報告以即問即答進行，憲法法庭已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲，在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧表示，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。

