即時中心／温芸萱報導

今（2）日立法院程序委員會在野黨針對《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》提出質疑，並暫緩列案，要求總統賴清德赴立院「即問即答」。對此，行政院發言人李慧芝痛批違憲，並對立院阻擋排案表達強烈遺憾。李慧芝指出，中國對台灣及區域威脅升高，台灣須提升自主防衛能力與國防產業；賴總統也願在合法程序下報告，行政院則呼籲朝野拋棄成見，盡快將特別條例納入立院審查，並承諾在國會監督下編列與執行預算。

廣告 廣告

今日立法院程序委員會在野黨不僅多次對《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》提出質疑，還強行暫緩列案，甚至要求總統賴清德到立院報告，並接受「即問即答」。對此，李慧芝痛批，此舉已違反憲法權力分立原則，並指出，憲法法庭去年裁定相關修法違憲，立院要求總統「即問即答」違憲，政院對立院阻擋條例排案感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝強調，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

另外，李慧芝也提到，賴總統已表示願在合法合憲程序下，向立院報告特別預算。行政院院長卓榮泰也強調「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，呼籲朝野各政黨以國家與國人為念，放下政黨成見，守護國防韌性，盡快將本特別條例排入立法院審查程序。行政院也承諾，將在國會監督下依條例編列與執行特別預算，確保國防戰力與自主防衛能力持續提升。

快新聞／在野黨要求賴清德「即問即答」！行政院：總統願在「合法合憲程序」下報告

賴總統表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算。（資料照／總統府提供）

原文出處：快新聞／在野黨要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院：違憲

更多民視新聞報導

濱崎步IG狂貼「繁中報導」 台粉擔心「這1事」！

最新／中油三接涉浮報百億工程經費 檢調大搜索約談13人

質疑大罷免操盤手惹議 吳怡農發長文吐心聲了

