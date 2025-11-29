在野黨邀請國情報告 賴清德：朝野有共識且符合憲政程序下願意去
總統賴清德26日召開記者會宣布，未來8年將投入400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，引發各界議論，在野黨將邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，賴清德今（29）日出席活動前受訪時回應，「如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，我會到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持」。
針對總統賴清德日前在國安高層會議記者會提出「守護民主台灣國安行動方案」，並表示未來8年要追加高達1.25兆元的國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥認為，針對1.25兆元國防特別預算、「2027大陸武統台灣」等，賴總統應該要到立院向全民說清楚。
對此，賴清德今日下午出席「2025今周刊總統與青年論壇」，會前接受媒體聯訪，被問到藍白黨團拋出邀請總統赴立院國情報告一事，賴清德回應，如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，會願意到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持。
此外，賴清德在論壇致詞全文如下：
午安，大家好！大家好嗎？好，太好了。剛剛永煌兄的一席話，我想已經讓今天的論壇已經進入了焦點，那的確我跟永煌兄的看法都一樣，青年是國家未來的棟樑，青年的聲音應該要被聽見、被理解，也應該被重視，所以我非常感謝今週刊梁永煌發行人率領的團隊，十年來毫不間斷建構青年論壇，提供給總統、政府團隊跟年輕人面對面，然後進行交流，一方面呢讓政府、國家有機會跟年輕人一起成長，讓每一個年輕人都能夠有更好的空間快樂成長，未來都能夠追逐夢想，追逐屬於自己的幸福生活，國家也因此可以得到可造資材，推動國家持續前進。
那另一方面呢，剛剛永煌兄特別提到，不完美的社會，一代一代都要進步，因為青年代表未來，他不僅僅是國家的棟樑，他也代表未來，固然我有心打造一個更好的臺灣交給各位，但是那樣一個更好的國家，是不是大家想要的國家？這必須要跟大家對話、溝通，現在的不完美，經由我們的溝通，成為政府的政策逐項改善，盡量能夠讓這個社會更符合大家的需要，也就是能夠一步一步的邁向完美，
讓我們的國家社會都能夠進步。
那在大家報告之前，那我也跟大家說明幾件政府目前的跟年輕人有關的政策，那你們就會了解，其實國家非常重視年輕人，那第一個呢，因為國家的政策對年輕人的照顧關懷，除了教育、文化、交通、住宅、醫療各個面向，我今天特別先從教育開始。
大家應該知道，現在高中、高職公立或私立都免學費，大家知道我跟永煌兄我們都40年代的我們都要繳學費，那我們現在不要繳學費。然後呢，私立大學我們有補助那一個學生一年三萬五千塊錢，然後如果是真的家境困難的低收入戶，額外再給兩萬就是五萬五，讓他去念書；那如果是中低收入戶，除了三萬五千塊額外再給一萬五，就是五萬塊讓他去念書，這是因為這是因為政府希望用教育栽培人才，人才多人才好，國家社會才會好。
個人透過教育取得專業知識，改善個人的生活，個人生活好，國家社會也才會好，我們希望在今天經濟進步的臺灣，不應該任何一個孩子，不管他出生在哪一個地方，哪一個家庭，他想要念書，因為經濟的因素沒有辦法念書，這種情況在過去是社會很嚴肅的社會問題，那我們一定要解決這個問題。
換句話說，我們希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，那你們未來會上大學，如果你們住宿舍的話，我們會給宿舍的補助，一個學期大概五千塊錢，讓你住宿舍，有些同學說，現在宿舍並不是那麼理想，我們現在教育部編預算在改善這個學校的補助，學校再改建宿舍；那你如果不住宿舍，想要在外面租房子，我們現在有租屋補助一年有三百億元，目前大概有七十幾萬人受惠，有學生有就業者；那你如果想說，我不住學校，那也不租房子，我要住家裡，那沒關係那我們給TPASS降低交通費用，那你想說，我未來就業怎麼辦呢？我們也有考慮到現在我們在縮短學用落差，鼓勵建教這邊的合作，就是學校跟產業之間的合作。
那另外，現在學校也有育成中心社會，也有創業加速器幫助同學來創業，甚至政府也有一個工作中心，把那個林口大學運動會的宿舍變成一個青創的基地，提供年輕人到那個地方創業，而且不是只有協助大家如何創業。
有創業的基地，我們還提供資金投資，國家發展委員會有天使基金，我們最近又匡列一筆一百億，在數位跟淨零方面，所以我們現在臺灣有一個新創的雨林生態系，要歡迎年輕人投入創業的工作。
那如果你說，你會想說，那我不想創業，我要待在學校，我們現在也有高等教育深耕計畫，我們五年有大概九百億元有是讓我們大學能夠提高教學品質，栽培一流的人才，能夠跟國際競爭。
那你想說那我們我不要創業，我也不是要留在學校，我想要就業好，我們現在正在加薪，蔡總統開始到現在，基本工資，我們已經連續十年加薪了，軍公教也在加薪，軍人額外又加薪，我們不斷的在加薪，我們現在希望經濟發展，企業有賺到錢，我們鼓勵企業加薪，讓大家有一個每一個人都能夠分享到經濟的果實，這是我們目前要做的。
那你說，那我想要這個未來，我想要買房子，我們現在有幫助青年這個購屋的這個貸款利息補貼，利息補貼幫助年輕人，他可以買得到房子，那我們也在蓋社會住宅，解決年輕人關心的居住的問題；那你想說那未來我如果結婚，我怕孩子負擔，養孩子負擔太大，我們現在有零到六歲國家一起養，那我年輕長大的時候，我負擔爸爸媽媽費用太高沒關係，我們現在有長照3.0在減輕大家的負擔，這個是目前政府對年輕人的規劃。
當然，我相信一定還有不足，這是我今天來的目的，來聽聽大家寶貴的意見，讓我們國家的政策能夠做得更好，讓你們更喜歡，讓你們覺得說，這個臺灣真的是一個很棒的國家。
那最後我再做一個比較，在這一次美國總統的競選當中，其實，兩個候選人，不管是共和黨或民主黨，他們的候選人出來的發表的政見，我都非常注意，看像最近，川普說要減稅，我們已經在減了，我們現在一個單身個人，年收入62萬，不用繳稅，單身個人租屋族，年收入62萬，不用繳稅，也就是一個月5萬塊不要繳稅；如果四口之家一對夫婦養兩個小孩，五歲以下年收入164萬不要繳稅；如果三代同堂上面還要養一對父母家庭年收入212萬不要繳稅，其實我們做得比美國還好還徹底。
最近紐約市長當選，大家知道這事情嗎？他提了兩個主要的政見，一個就是公車不要錢，一個是租金能夠便宜，我剛剛有講我們不是只有公車，我們還有鐵路火車，還有捷運，就是在TPASS裡面，我們都已經在做了。
租屋，房屋便宜一點，我剛剛有講每年300億元在幫助就學者，就業者解決租金的這個問題，所以臺灣的確不完美，但是如果跟其他的國家來比較的話，其實很多國家是稱讚臺灣的。
我們今天在此，我們立下一個共同的願望，要讓未來的臺灣比現在更好，我們一起努力，謝謝大家，謝謝！
